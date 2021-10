Liga MX: Erick Aguirre asegura que en Rayados no hay preocupación por 3 juegos sin ganar

Nuevo León.- Este fin de semana arranca una jornada más de la Liga MX y hay algunas rachas que a simple vista generan molestia a la afición y preocupación pero desde el centro del equipo parece que no es así, ese es el caso de Rayados de Monterrey quienes aseguran que los 3 partido perdidos ante FC Juárez, León y Querétaro no son signos de crisis.

Este viernes en conferencia de prensa el refuerzo de Rayados que apenas debutó hace un par de juegos, Erick Aguirre "calmó" la incertidumbre con sus declaraciones en donde cree firmemente que el equipo no está preocupado por los resultados y que solo es una mala del que piensan cómo salir.

"Se ha hablado, pero preocupante no es. Seguimos estando en la parte alta de la tabla, así que depende de nosotros de seguir en los primeros puestos. Estamos enfocados para terminar lo mejor posible el torneo y si los resultados se dan o no que no quede por nosotros que queremos darle la vuelta a la pagina", dijo el medallista de bronce en Tokio 2020.

Hoy Rayados se ubica en el lugar 5 con 20 puntos, está dentro de los equipos con pase a la fase final de la Liga MX, pero tendrían que jugar Repechaje para ocupar lugar en Liguilla, a menos de que se recuperen en los últimos 3 partidos para lograr meterse como uno de los primeros 4 equipos aunque deben pelear ante Toluca, Atlas y Tigres.

Rayados ha perdido ante 3 rivales peor ubicados que ellos en la tabla general | Foto: Jam Media

En los que respecta a la temporada que ha hecho el equipo, deja claro que todos entienden el problema en el que están y no se esconden por ello, pero tambien reafirma que están para buscar una mejora y eso es lo que quieran y este sábado Necaxa es el rival perfecto para volver a sumar de 3 luego de una seguida de 3 duelos sin puntos.

"Todo el equipo sabe de los malos resultados, no conozco otra alternativa que seguir trabajando", dijo. Asimismo agregó que el juego ante América implica mucha importancia y tambien se preparan para ese duelo, "El jueves tenemos el partido más importante del momento y hacer valer la localía que se venía haciendo", comentó.

A Rayados se le vienen los partidos más complicados de la temporada, con el juego de este fin ante Necaxa, seguido de la final de la Concachampions ante América, en Liga MX regresa ante San Luis y una vez más ante el América en el cierre de temporada.