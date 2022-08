Liga MX: Erick Aguirre bromea con la posible salida de César Montes a Rusia

México.- César Montes está cerca de dejar a los Rayados de Monterrey para fichar por un equipo ruso, si bien las negociaciones se han detenido por un problema del cuadro europeo pues no pueden sacar su dinero fuera del país, no han pagado la ficha por el mexicano por lo que su salida se ha retrasado pero eso no le importó al "Cachorro" y a Erick Aguirre para bromear un poco con la posible salida del jugador.

A través de redes sociales el lateral mexicano compartió una foto con el central en donde se les ve abrazados y al más puro estilo de Gerard Piqué y Neymar, compartió una foto en la que aseguró que no sale de Rayados, pero ya se sabe cómo terminó esa novela pues el brasileño a los días firmó con el PSG por una cifra estratosférica, si bien ahora puede pasar, guardando sus proporciones, quisieron darle solo un toque de comedia a la situación.

De inmediato las redes sociales se volvieron locos pues muchos entendieron la indirecta de la publicación, algunos más creen que solo es cuestión de tiempo para que César Montes pueda salir del equipo y algunos más aseguran que la negociación se ha caído por tanto tiempo que ha pasado sin que se mueva más. Por ahora las cosas están muy tranquilas y no hay mucho movimiento.

Rayados le pone un ultimátum al equipo ruso

Luego de que la posible salida de César Montes al extranjero con un equipo ruso, los aficionados han estado esperando el anuncio oficial en el que revelen que el mexicano se marcha de la Liga MX. Ahora luego de algunas semanas el caso sigue detenido y eso ha comenzado a generar desesperación entre los fans y la directiva pues creen que ya no hay algo.

Desde Monterrey la presa regiomontana han dado a conocer que Rayados ha hablado con la directiva del Dinamo de Moscú y le han comunicado que el tiempo se acaba, que deberán hacer lo posible en días pues el mercado de México se cerrará y si no hay un pago el trato se caerá, truncando la salida del jugador. Por ahora las cosas están tensas al no saber qué sucederá para ningún bando.