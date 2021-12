Liga MX: Erick Gutiérrez dio a conocer que estuvo muy cerca de regresar a México

El mediocampista mexicano del PSV, Erick Gutiérrez, asegura que su regreso a la Liga MX esta muy pronto en suceder, así lo dijo en entrevista para el canal Fox Sports.

"Ya tenía casi todo arreglado para regresar a México, estuve a punto de regresar, pero cambió esto. Empecé a jugar e intenté buscar equipos acá en Europa, es mi intención quedarme, pero no tenía tantas oportunidades y sabía que debía tener minutos y no los estaba teniendo. Hablé con el equipo mexicano que me quería y le agradecí muchísimo por el interés y voy a permanecer acá, estoy muy contento aquí", comentó a Fox Sports.

Gutiérrez asegura que desde diciembre era la idea de regresar al futbol mexicano de Primera División.

"Me iba en diciembre a México, ya tenía todo, pero hablaron conmigo aquí en PSV, y me dijeron que no tenía chance de salir, cambió todo, que era un jugador muy importante para el club. Me queda un año de contrato", abundó.

El volante mochitense dio a conocer que el equipo interesado en sus servicios era la Maquina Celeste del Cruz Azul, pero desgraciadamente no se pudollegar a un acuerdo entre ambas partes.

"Fue con Cruz Azul (la negociación), agradecido con la directiva,con el presidente por el interés a pesar de que no estaba jugando, tuve la oportunidad pero cambiaron las cosas", agregó.

Erick Gutiérrez señala que es su sueño estar en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana liderada por Gerardo Martino.

"Mi objetivo es ir al Mundial, es un objetivo claro, quiero ser importante en selección, entiendo que antes no tenía los minutos en mi club y algunas veces no fui llamado, pero ahora es distinto, con mucha confianza", mencionó.