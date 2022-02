Liga MX: "Es un partido diferente, es salir a ganar"; Alan Mozo sobre el Pumas vs América

El lateral derecho de Pumas, Alan Mozo, habló esta mañana, a un día del 'Clásico Capitalino' entre auriazules y América, donde compartió su sentir sobre el encuentro, mismo que ha disputado desde su llegada a Cantera.

"Desde que estaba en fuerzas básicas sabíamos que es un partido diferente, es salir a ganar, morirse en la cancha. Creo que lo he demostrado cada vez que me ha tocado participar y el sábado no será la excepción", adelantó el defensa unamita.

Además de conocer cómo se juegan dichos enfrentamientos, Mozo aseguró que Pumas no puede perder en casa, pues los días previos al juego son distintos y así se vive en el plantel.

"Sabemos que estamos en casa y no podemos perder. Es una semana diferente, todos sabemos la importancia de este partido. Tomamos con mucha seriedad el partido a media semana, salimos a ganar y así saldremos el sábado", aseguró.

Respecto a si cambia la entrega del próximo partido por no ser en fase final, Alan descartó que tenga menos relevancia, por lo que la seriedad y el triunfo son los mismos ante los de Coapa sin importar la situación.

"El sabor es el mismo mientras se gane. Puede ser en la semifinal o en el torneo regular: es un Clásico y así lo vamos a tomar”, subrayó.

Mozo ha sido fundamental en el esquema táctico de Andrés Lillini al mejorar su presión en zona baja, la cobertura en los mano a mano e incorporarse constantemente al ataque, siendo uno de los mejores asistidores en lo que va del Clausura 2022, momento que reconoció como uno de los mejores en su trayectoria.

"Si, la verdad me siento muy bien. Físicamente es de los mejores momentos que he estado en mi carrera. Pumas ha trabajado muy bien la parte física y se nota en la cancha, y en lo personal ha sido un gran torneo que espero seguir manteniendo y alzar más mi nivel", sostuvo.

Respecto a la alza en el juego y su posible convocatoria con la Selección Mexicana, el lateral no descartó la oportunidad de verse en el Mundial de Qatar 2022 y aclaró que con 'Jimmy' Lozano resolvió las diferencias en su momento.