Liga MX: "Es un reto llegar a Cruz Azul, vengo a ser referente"; Uriel Antuna

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul se reforzó con cinco jugadores con historial dentro de la Liga MX. Christian Tabó, Alejandro Mayorga, Carlos "Charly" Rodríguez, Erik Lira y Uriel Antuna, los últimos tres ya vivieron sus primeros minutos con el primer equipo y como titulares.

Los celestes empezaron con pie derecho el certamen Clausura 2022 y está bajo su propia responsabilidad convertirse en los nuevos jugadores que puedan brindar una alegría a la afición, como obtener un papel protagónico en la institución en sus primeros momentos dentro del club.

Justo después que Cruz Azul venció por 2-0 a los Xolos de Tijuana Antuna se acercó con los aficionados que acudieron al Azteca para obsequiar su playera. El exjugador de Chivas reveló que es un reto jugar para el equipo de la Capital, así como una revancha personal en la Primera División.

"Me siento contento de comenzar este nuevo reto con Cruz Azul. Vengo por una revancha para demostrar que si puedo hacer la diferencia que a lo mejor me faltó en Chivas. Quiero ser referente en el club y seguir en las convocatorias de la Selección Mexicana", explicó "El Brujo" en entrevista para su nuevo conjunto de la Liga MX.

"Es impresionante como te recibe la gente, la afición, no me imaginé algo así. No tuve la menor duda cuando anunciaron que llegaría a Cruz Azul, es un equipo grande, con mucha difusión en México, debó adaptarme al estilo de juego para tomar el paso", complementó Uriel Antuna.

El jugador de 24 años reconoce que su participación con la Máquina lo ayudará a estar en la mira del técnico argentino Gerardo "Tata" Martino para entrar en sus llamados a los juegos eliminatorios, y posteriormente la oportunidad de jugar su primera Copa del Mundo con el Tri.

"Es un año mundialista y hay que darlo todo por entrar en la lista final de los jugadores que llegarán a Qatar 2022", rezó Uriel Antuna quien apunta a volver a la titularidad de Cruz Azul para este sábado ante FC Juárez. En su primera participación jugó 76 minutos y registró su primera tarjeta amarilla.

