Liga MX: Esta es la promesa que Amaury Vergara debe cumplir para poder vender a Chivas

México.- Este 3 de marzo se cumple un año más del natalicio de Jorge Vergara uno de los empresarios mexicanos más reconocidos en los últimos años luego de que creara un imperio en el mundo de los suplementos alimenticios pero más recordado por haber sido quien adquirió a las Chivas a inicios de los 2000's y a quienes les dio todo por mucho tiempo para llegar a convertirlos en el mejor equipo de México. En ese marco ahora se habla del mal momento que el Rebaño vive en la actualidad luego de poco más de 2 años que el empresario dejó este mundo y pasó a ser de su hijo, Amaury Vergara.

Aprovechando que Jorge Vergara es recordado en Chivas de buena manera pero su hijo por ahora no es el más querido, es momento de hablar de aquella promesa que se hicieron alguna vez y en la que tiene que ver el futuro del equipo rojiblanco pues de cumplirse, el nombre de Chivas podría dejar de ser de la familia Vergara y pasar a nuevas manos. Esa famosa promesa fue emitida por el fallecido Jorge Vergara hace años a su hijo Amaury pensando que llegaría una nueva etapa ganadora del equipo.

De acuerdo con El Universal, Jorge en sus últimos años como dueño de Chivas se sentó con Amaury y le hizo prometer que no vendería el equipo sin antes no cumplir con una condición y esa era hacer dos veces campeón a Chivas para así superar los títulos que el Club América tiene y que una vez que el Rebaño Sagrado fuera el más ganador del futbol mexicano, entonces es cuando podría tener la libertar de vender el equipo. De manera extraoficial esta promesa se mantiene como verdadera ya que no hay evidencia de que sea así ya que el mismo Amaury ha revelado que nunca vendería a Chivas.

Amaury Vergara necesita dos títulos más para poder vender a Chivas | Foto: Jam Media

Luego de años de la supuesta promesa entre los familiares, todo ha cambiado y se ve mucho más lejana la posibilidad de que Chivas pueda superar a América en títulos pues no han entregado buenos torneos, incluso pasaron varios años para que pudieran estar de regreso en una Liguilla. Pero lo que si se ve más cercana es la posibilidad de que se venda el equipo por tenas económicos pues es el principal problema que han tendido en los últimos torneos pues no han podido comprar jugadores por falta de dinero.

Amaury Vergara en los poco más de dos años que ha sido el dueño del equipo e ha ganado más el repudio de la afición por derrumbar todo lo que su padre alguna vez creó pues los resultados es algo que no se le ha dado y los malos manejos en los últimos torneos ha sido lo que tienen con cero paciencia a los fans quienes exigen un equipo de calidad como el que alguna vez vieron campeonar no hace mucho en el 2017.