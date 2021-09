Liga MX: Esta será la alineación del América para afrontar el Clásico Nacional

El equipo de Santiago Solari ya esta listo para afrontar el Clásico Nacional este sábado ante Chivas del Guadalajara en la jornada 10 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

América no se va guardar nada para este Clásico Nacional ante Chivas y ya tiene listo su once inicial para afrontar este partido. El conjunto de Coapa no quiere sorpresar y estará con todo su arsenal para llevarse un episodio más de esta rivalidad.

Solari va en el arco con su hombre clave que es Guillermo Ochoa, en la defensa el argentino aplicará unas modificaciones tras perder su invicto la jornada pasada ante Diablos Rojos del Toluca.

La defensa del Club América estará este sábado con Jorge Sánchez y Bruno Valdez repetirían, mientras que Emanuel Aguilera cubriría la baja de Cáceres y Salvador Reyes el lugar de Luis Fuentes.

La contención seguirá en dominio del peruano Pedro Aquino, acompañado en la media con Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez.

Por su parte, la delantera del América será conformada por Sebastián Córdova, Mauro Lainez y Henry Martín.

América busca repetir la dosis en este torneo Apertura tras ganar el pasado Clasíco con marcador de 3-0. Ahora el América tendrá de su lado a sus aficionados ya que jugarán en el estadio Azteca.

