Liga MX: Esta será la alineación del Club León para la jornada 1 ante Atlético San Luis

Los Esmeraldas del León se alistan para su debut en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde se medirán en la primer jornada ante el Atlético San Luis en el debut de Renato Paiva en el futbol mexicano.

Los del bajío llegan a este certamen con una notable reestructuración en su plantilla, la cual era justa y necesaria para poder regresar al protagonismo y poder meterse entre los mejores clubes.

Renato Paiva ha declarado que su equipo no llega al cien por ciento para iniciar el certamen pro algunas cuestiones de molestias musculares en algunos de sus jugadores. En el último encuentro de preparación no le fue nada bien y el propio estratega saco sus conclusiones para poner el mejor once para el inicio.

Estas fueron las palabras del entrenador portugués sobre la alineación que manejará ante el Atlético San Luis: “Yo jugaré con 4-3-3 o 4-2-3-1. Evidentemente, Byron Castillo será nuestro lateral derecho. Estamos pasando nuestra idea, hay entrenamientos diferentes… Byron ya se está adaptando a la ciudad, al club, a mí y a sus compañeros”, declaró el entrenador esmeralda.

León debuta este domingo ante el Atlético San Luis en calidad de visitantes. El duelo correspondiente esta pactado a las 16:00 horas de Sinaloa y a las 17:00 horas del centro de México.

Atlético San Luis no será un rival nada sencillo, ya que viene de tener un buen torneo pasado donde alcanzaron la Liguilla y poco a poco se están consolidando como uno de los equipos fuertes de la Liga MX.