Liga MX: Esta sería la posible alineación del América para esta jornada 5 ante Santos

Con la encomienda de hacer un cambio drástico en su esquema táctico este sábado, Santiago Solari busca acomodar algunas piezas claves para el duelo ante Santos Laguna de la jornada cinco del Clausura 2022 de la Liga MX.

América no ha podido ganar en lo que va del inicio de este torneo y además suma más del centenar de días de no poder llevarse tres unidades en el máximo circuito. Las Águilas han batallado en demasía con su plantilla y Solari ya no encuentra la puerta.

Para este domingo espera que con unos ajustes muy necesarios, por fin se pueda dar con la fórmula correcta que le de al Club América las tres unidades y su primera victoria del Clausura 2022.

En la semana se informó que Santiago Solari dejaría atrás su parado normal del 4-3-3 para aplicar un 5-3-2. Esta sería la apuesta del Indiecito por intentar algo distinto para cambiarle la cara a su equipo.

Solari saltaría a la cancha de la siguiente manea este domingo ante Santos: Guillermo Ochoa en el arco; Salvador Reyes, Bruno Valdez, Jorge Meré, Jordan Silva y Luis Fuentes en la defensa; Jonathan dos Santos, Richard Sánchez, Diego Valdés encargados del medio campo; Henry Martín y Roger Martínez al frente.

Bruno Valdez y Richard Sánchez se acaban de incorporar al equipo en la semana luego de pasar algunas molestias musculares y ya están listos para ser parte de este nuevo esquema táctico de Solari.

Jonathan Dos Santos seguirá siendo un cambio revulsivo para el América de Solari, como ya lo hizo en una ocasión en este Clausura 2022. América necesita ganar este sábado, de lo contrario sería el sotaneo del certamen y además se forzaría a muchos cambios drásticos como el puesto de Santiago Solari.