Liga MX: Estadio Azteca único en permitir el 100% de aforo para la jornada 2

México.- En busca de ayudar a los equipos y a la sociedad la Liga MX y las autoridades estatales en donde se encuentre un estadio de Primera División dieron paso a analizar el aforo que cada una de las sedes puede permitir en el partido la jornada 2 del Clausura 2022, en donde 7 de 8 estadios fueron modificados, teniendo hasta la mitad del recinto disponible mientras que en la CDMX para el Estadio Azteca no se aplicó y mantiene el 100%.

El Estadio Azteca se mantiene en su aforo total a pesar de que en la CDMX se está viviendo un rebrote de casos de Covid-19, en solo algunos días muchos de los hospitales ya no cuentan con la capacidad para recibir a más pacientes. Entre las razones por la cual se decidió mantener el estadio a su máxima capacidad es que curiosamente es el más grande de México y difícilmente se llena con un partido normal por lo que una jornada que no tenga la presencia de equipos relevantes no tendrá problemas con el aforo, llegando a tener menos o similar al resto de inmuebles.

A través de un comunicado se dio a conocer los aforos de cada uno de los estadios, para esta fecha 2 en la Liga MX el partido de Mazatlán FC vs Club América no se jugará por temas ajenos al juego, pero el resto de duelos al momento no han sufrido modificaciones por lo que se espera que se jueguen a la hora programada. "La Liga MX informa sobre los aforos permitidos para los partidos de la jornada 2 del Torneo Grita México C22, ello con base en el semáforo epidemiológico nacional y la determinación de las autoridades estatales en las que tienen sedes los diferentes Clubes", se lee.

Entre los estadios que más sufren la disminución fue el Hidalgo en donde tendrán la visita de las Chivas y solo permitirán el 30%, Querétaro ante Pumas es otro de los duelos que menos aforo tendrán con el 40%. Ya muchos equipos habían anunciado sus medidas para disminuir el aforo de los partidos, Tijuana hasta el momento es el que más definido tiene ese sistema pues limitó totalmente a que a su estadio solo entrarán los abonados para tener más control sobre la afición.

Aforos Liga MX | Jornada 2

Querétaro vs Pumas | La Corregidora | 40% de aforo

Necaxa vs Rayados | Victoria | 50% de aforo

Atlas vs Atlético de San Luis | Jalisco | 60% de aforo

Tigres vs Puebla | Universitario | 50% de aforo

Cruz Azul vs FC Juárez | Azteca | 100% de aforo

Tijuana vs León | Caliente | 50% de aforo

Toluca vs Santos | Nemesio Diez | 80% de aforo

Pachuca vs Chivas | Hidalgo | 30% de aforo

La fecha 2 de la Liga MX arrancará este viernes 14 con un par de partidos y se comenzará a utilizar la tabla de aforo. El Clausura 2022 ha tenido un arranque complicado ya que muchos equipos dieron positivo a Covid-19 en la primera fecha, lo que generó la reprogramación de algunos partidos y el aislamiento de muchos elementos en varios equipos que para la culminación de la fecha 1 aún no pudieron estar listos a pesar de varios días más de descanso. Para la segunda semana de acción los contagios han bajado considerablemente pero siguen apareciendo en muchos clubes.