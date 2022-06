Liga MX: Estas fueron las tres veces que Luuk de Jong se negó a jugar en México

Ya se veían con el ‘refuerzo bomba’, en Toluca soñaron con quien podría ser la contratación que rompería la Liga MX de cara al Apertura 2022. Luuk de Jong siempre no vendrá y los aficionados de los Diablos Rojos se quedaron con las ganas de ver a uno de los máximos exponentes del futbol mundial con la camiseta Escarlata.

Pero no es la primera vez que el delantero originario de Países Bajos le dice que no a un equipo del balompié mexicano, anteriormente el ex atacante del PSV le había negado a las Águilas del América y a los Rayados de Monterrey.

Fue en 2018 cuando la directiva de las Águilas del América realizó un esfuerzo para tratar de convencer a Luuk de Jong, quien visitó la Ciudad de México con su padre; pero, terminó por agradecer el interés y a final de cuentas, el equipo de Coapa terminó por fichar a Roger Martínez y De Jong renovó con los Granjeros.

En 2019, los Rayados de Monterrey buscaron al neerlandés, pero al no estar seguro debido a la próxima edición de la Eurocopa 2020 -la cual se pospuso hasta 2021 por la pandemia del Covid-19- se negó, firmó con el Sevilla y Vincent Janssen llegó en su lugar. Esta vez, Toluca se quedó con las ganas porque no es viable para el futbolista del Barcelona de cara a Catar 2022.