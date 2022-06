Liga MX: Estas serían las primeras bajas del bicampeón Atlas para el Apertura 2022

El Atlas de Guadalajara se llevó el título del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX al vencer al Pachuca convirtiéndose en el tercer equipos en ser bicampeón en la era de los torneos cortos, además se adjudicó el trofeo Campeón de Campeones, y ya tendría sus primeras dos bajas para el siguiente torneo.

En las últimas horas después de obtener el bicampeonato en la Liga MX, se ha hablado mucho de algunos jugadores del Atlas sobre las pretensiones que tienen otros equipos sobre jugadores del equipo campeón, y aunque por el momento todos son rumores, el conjunto Rojinegro ya tendría sus dos primeras bajas y son de extranjeros.

De acuerdo con información dada a conocer por la reportera de TUDN, Mafer Alonso, el Atlas ya ha tomado la decisión de dar de baja a los argentinos Franco Troyansky y Gonzalo Maroni quienes ya han regresado a su país luego de que el club no hiciera valida la opción a compra por los jugadores, aunque el conjunto de los Zorros todavía no ha anunciado su salida.

Gonzalo Maroni durante un partido con el Atlas en la Liga MX/Jam Media

“¿Alguien vio a Maroni en la entrega de medallas y festejo?”, escribió Mafer Alonso en Twitter, a lo que ella misma se respondió en otra publicación, “Pues no, no estaba, no fue… Maroni y Troyansky ya están de vuelta en Argentina, terminaron sus préstamos y no eran del interés del profe Cocca ni del grupo”, escribió la reportera de TUDN que es fuente oficial del Atlas.

Maroni y Troyansky no fueron grandes refuerzos para el Atlas teniendo poca participación durante la fase regular del presente torneo y el pasado, incluso sin ver acción en fase final del Clausura 2022, pero si podrán decir en su carta de presentación que fueron bicampeones en la Liga MX.

Te recomendamos leer

Gonzalo Maroni disputó 147 minutos en el Apertura 2021 entrando de cambio en siete encuentros, mientras que en el Clausura 2022 sumo 26 en tres encuentros. Por su parte Franco Troyansky tuvo un poco más de minutos debido a una lesión de Julio Furch, en el Apertura 2021 sumo 205 minutos en 13 encuentros y en el Clausura 2022 sumo 302’ en seis encuentros, ambos jugadores se fueron sin poder anotar en la Liga MX.