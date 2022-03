Liga MX: Estas son las sanciones para el Querétaro tras la riña con afición del Atlas

México.- Este martes se llevó la Asamblea de dueños para dar a conocer el destino del equipo de Querétaro en la Liga MX luego de la campal pelea entre aficionados de los Gallos y Atlas el pasado 5 de marzo en la cancha del estadio La Corregidora. Aunque falta de que se haga oficial por parte del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola es prácticamente un hecho que el equipo queretano se quedará en la competencia pero con una gran cantidad de limitantes.

A través de redes sociales varios reporteros han comenzado a confirmar las sanciones que Querétaro tendrá que cumplir de manera inmediata para poder seguir en la competencia del Clausura 2022 como tambien para el siguiente torneo. Uno de los que dieron a conocer las sanciones es Rubén Rodríguez de Fox Sports quien aseguró que Querétaro no se irá de la Liga MX, tendrá un veto de un año para su estadio, su directiva ha sido suspendida en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Grupo Caliente quien ahora es el nuevo del equipo tendrá un año para vender la franquicia.

"Veto al estadio un año, pero podrían jugar sin público. La actual directiva de Gallos está suspendida de la FMF, Gallos regresa al control administrativo de su dueño (Xolos). Grupo Caliente tendrá que vender en un plazo de un año el equipo", se lee. En el primer caso de la sanción, se habla de que la Liga MX ha impuesto un Veto de un año en el cual no podrán jugar con afición, pero sí podrán jugar en su estadio si así lo desean, tambien pueden jugar en cualquier otro recinto pero siguiendo la regla no podrán tener afición.

Sanciones para Querétaro en este y la siguientes temporadas

Hay que recordar que antes de que la directiva de Gallos adquiriera al equipo, esta le pertenecía a Grupo Caliente, pero la multipropiedad hizo que se vendiera la franquicia pero ahora que la directiva ha sido suspendida se le regresa el derecho el Grupo Caliente para que se haga cargo del club por al menos un año ya que no podrá pasar más de ese tiempo ya que lo tienen que vender sí o sí.

Y una de las medidas que no se mencionó por la fuente pero que se ha mencionado es que la barra de Querétaro está vetada por 5 años, no podrá asistir a ningún partido en ese tiempo. A falta del anuncio oficial de Mikel Arriola como parte de las sanciones y/o medidas para los que resta de la temporada es que las porras visitantes no viajen a ver a sus equipos para evitar problemas con el que se vivió el pasado fin de semana.

Por ahora nos e ha dado a conocer si en la clasificación podrán perder puntos o solo bastará con las sanciones ya mencionadas. De igual manera todo parece indicar que el Atlas y su porra aunque tuvieron que ver con el conato de bronca del pasado sábado no tendrá repercusiones por lo que podrán seguir sin problemas en el torneo Clausura 2022, solo con la limitante de que no podrán acompañar más a su equipo por un largo tiempo.

Asimismo se espera que anuncien que la jornada 10 de la Liga MX se jugará sin problemas en tiempo y forma, curiosamente ambo clubes que se vieron involucrado en el el problema serán los que abran la actividad este viernes 11 de marzo, Querétaro irá a Aguascalientes a medirse ante Necaxa, horas más tarde, Atlas hará los mismo en la cancha de FC Juárez, con esos dos partidos arrancará la jornada.