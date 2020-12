Liga MX: "Este equipo se va esforzar al máximo", Ricardo Gutiérrez, portero de Mazatlán FC

Mazatlán.- Ricardo Daniel Gutiérrez es sin duda una de las grandes promesas del futbol mexicano, aunque ya demostró su calidad defendiendo los tres postes en el marco de Mazatlán FC.

El orgullo de Tangamandapio, Michoacán, compartió sus experiencias como portero de los Cañoneros, en exclusiva para DEBATE. El joven arquero agradece las oportunidades que ha recibido y no pierde la humildad para seguir trabajando.

¿Cuál fue tu sensación cuando te dijeron que ibas a debutar en Liga MX?

La verdad, sentí más felicidad que otra cosa. Era algo que me espera y para lo cual estaba trabajando.

¿Qué sentiste luego de tú buena actuación en el debut contra León, donde desafortunadamente cayeron?

Pues dimos un gran partidos, pocos se lo esperaban. Estuvimos muy cerca de sacar el resultado, al final no se dio pero me fui contento con mi actuación.

¿Cómo sientes el plantel en esta pretemporada?

Bien, ahorita tenemos ya más de una semana trabajando. Generalmente, la primera semana de una pretemporada se da más el trabajo físico, ya después se trabaja más en lo táctico.

¿Cómo fueron tus inicios en Monarcas, antes de llegar al primer equipo?

Inicié jugando en una Tercera División que era filial de Monarcas, se llamaba Monarcas Zacapu. De ahí me fui a una Segunda División en Uruapan y regresé a Monarcas, pero fue a Segunda Premier. Solo tuve un año en Segunda, después me subieron al primer equipo. No estuve en Sub-15 ni el Sub-17.

Ricardo Daniel Gutiérrez debutó en este torneo en la Liga MX | Jam Media

¿Cómo fue tener tu debut jugando a puerta cerrada?

La verdad, es diferente. No es la misma sensación que estar con tu gente, con tu público que te apoya. Eso te hace dar el extra, porque sabes que están ahí atrás gritando, cantando, y fue al principio un poco raro. Esperemos que para el próximo torneo ya pueda haber público, siguiendo las medidas pertinentes.

Hay mucha expectativa en Mazatlán por el equipo. ¿Qué opinión te merece esto y qué significa para ustedes que la afición los esté apoyando así? Queremos agradecerles el apoyo y que no les quede duda que el equipo se va esforzar al máximo por conseguir los resultados y que les dé felicidad ir al Kraken, porque el equipo se va entregar con todo.

¿A quién quisieras agradecer por el buen momento que vives en tú carrera?

A mis padres, gracias a ellos estoy aquí por el apoyo que me dieron, mandarles un abrazo y también a todos los entrenadores, amigos y compañeros que han sido parte del proceso. Todo es fundamental para que yo llegara acá y decirles que voy a seguir trabajando para consolidarme en Primera División.

¿Habían salido otros jugadores al profesional en Tangamandapio?

Había alguien que salió a fuerzas básicas del América. Eso me contó mi papá, pero es un orgullo muy grande ser el primer jugador salido del mi pueblo en Primera División.