Liga MX: Esto es lo que pasa con el traspaso de Sebastián Córdova y Uriel Antuna

México.- La bomba de la Liga MX está en pausa, el intercambio de Sebastián Córdova y Uriel Antuna se ha pausado ya que ambos jugadores están concentrados con la Selección Mexicana para el juego ante Chile el próximo 10 de diciembre. Aún así la noticia que los envuelve sigue generando cosas por debajo del agua preparando el terreno para lo que puede ser el anuncio en algunos días más. Hasta el momento ninguno de los clubes ha desmentido nada de lo que se ha publicado lo que indicaría que va por buen camino.

Aún así en las últimas horas se han comenzado a revelar algunos detalles importantes, como que Sebastián Córdova es casi un hecho que se va a Chivas, incluso reporteros han confirmado gracias a una fuente en el club que el atacante del Club América sería presentado este lunes 6 de diciembre, si bien no estaría en la conferencia por estar concentrado con Selección su fichaje se podría ya anunciar.

De acuerdo con Jesús Hernández de Multimedios, la fecha es el 6 de diciembre y todo está listo para su presentación, "Se espera que este lunes mediante una conferencia se dé el anuncio aunque no esté Sebastián Córdova, quien se encuentra con la Selección Mexicana y disputará el partido amistoso en Dallas contra Chile", se lee en su publicación, aunque no hay nada confirmado por el momento, así que no puede darse por hecho.

Por el lado de Córdova ese sería su actualidad, mientras que por Uriel Antuna todo está un poco complicado y es que se habla de que el extremo no ha llegado a un acuerdo con el Club América lo que está haciendo difícil la negociación. De momento esa es la única actualidad del jugador canterano de Santos pero que talvez no pueda afectar el traspaso de Córdova, pero si sería un golpe duro para Chivas que tendría que acomodarlo en el equipo o buscarle un nuevo equipo pues de acuerdo a lo mostrado ya no estaría siendo requerido en el equipo para la siguiente temporada.

Ambos jugadores han sido llamados a Selección Mexicana | Foto: Jam Media

Los equipos de Chivas y América están de vacaciones de la Liga MX, los temas de fichajes y salidas por ahora no están siendo llevada a cabo en ninguno de los equipos anunciados oficialmente por ellos, aún así este tema les ha sobrepasado y ante una nula acción de desmentir todo lo dicho se estaría tomando como una realidad. Será hasta la siguiente semana cuando puedan darse más detalles de la negociación y si los jugadores verdaderamente cambiarán de equipo.

Ahora están concentrados en Selección Mexicana con la que seguramente tendrán acción, en lo que va del 2021 solo han podido brillar con la Sub-23 al ganar el bronce en Tokio 2020, sus llamados al Tri Mayor no ha sido la mejor presentación por lo que este duelo puede ser el gran momento para hacerlo valer.