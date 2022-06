Liga MX: Esto estaría ganando Néstor Araujo en su llegada el América

México.- En las últimas horas el mercado de fichajes de la Liga MX estaría teniendo una gran sorpresa con la incorporación de Néstor Araujo al Club América, seleccionado nacional que milita en Europa estaría tomando la decisión de regresar a México previo al Mundial de Qatar 2022. Si bien no hay confirmación del club de que el defensor se integre al equipo, ya se han revelado el millonario contrato que recibiría en caso firmar con las Águilas.

En redes sociales el periodista Gibran Araige de TUDN dio a conocer que el jugador y América han confirmado su relación e incluso dio a conocer las condiciones en las que el jugador canterano de Cruz Azul tendría. Según su publicación Araujo tendría un contrato de 2.7 millones de dólares más variables lo que podrían aumentar mucho más su ganancia, esto sería por un contrato de 2 años y una opción de poder extenderlo uno más.

Con esa ganancia sería uno de los que más perciba en el Club América en la defensiva. Esta noticia por ahora ha dado opiniones divididas entre los fans quienes no lo ven como una buena contratación, otros más le dan el beneficio de la duda y es que ahora que hay tiempo mundialista buscará estar en ritmo para llegar a noviembre con la posibilidad de ser el hombre titular en el debut ante Polonia.

América ha tenido problemas con la zona defensiva desde hace algunas temporadas con las lesiones y las bajas de juego. Para este Apertura 2022 se espera que pueda salir un hombre en la zaga, Jordan Silva será el elegido ya que no tendría más minutos con Fernando Ortiz, por lo que la pelea directa de Araujo la tendría ante Sebastián Cáceres, Jorge Meré y Bruno Valdez quienes son los que comandan la zona.

Por ahora el tema de refuerzos es algo que no se ha tocado, se sabe que Jürgen Damm se podrá integrar al equipo pero no cuándo, y en el caso de Néstor Araujo tampoco se conoce una fecha especial. Se han filtrado otros nombres que podrían ser opciones pero hasta ahora no hay nada confirmado. El equipo se encuentra en Coapa realizando su segunda parte de la pretemporada, en unos días emprendan su viaje a Estados Unidos para sus duelos amistosos.