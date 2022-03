Liga MX: Estos son los 2 extranjeros que Necaxa se ha olvidado de ellos en la temporada

México.- La Liga MX tiene ya 11 fechas jugadas y está muy cerca de jugarse la número 12 a estas alturas aún hay equipos que no han utilizado a todos sus jugadores y no sería una sorpresa ya que en muchos de los casos es algo normal, pero si genera algo de duda cuando los elementos que no se usan son extranjeros pues son por lo que que más pagan y los que menos usan, y ese es un caso que pasa en Necaxa quien en este Clausura 2022 ha tenido 2 entrenadores y aún hay 2 jugadores que no pasan por la cabeza de los DT.

De acuerdo a los registros de la Liga MX de los 8 jugadores extranjeros que Necaxa tiene en sus filas al menos 6 tienen una participación constante en el torneo, algunos incluso son indispensables, pero el resto ni si quiera son vistos como una opción lo que a la afición como a la misma directiva genera algo de molestia pues no juegan y si generan gastos al club que podrían usarse para otras cosas.

Los elementos son el defensor uruguayo Agustín Oliveros quien con 23 años llegó desde la temporada pasada y jugó 14 partidos como titular pero en este Clausura ha sido olvidado totalmente, con solo 2 juegos como titular y fueron en las fechas 1 y 2 y desde entonces no ha visto acción y parece que no la tendrá en lo que resta de la temporada a menos que sea sumamente urgente su ingreso.

El siguiente tambien es un defensa y se trata de Fernando Meza quien está en Necaxa desde 2016, pero solo en su debut el Clausura 2017 y en el Clausura 2019 en donde ha superado los 10 partidos, para este Clausura 2022 no ha jugado ningún minuto a sus 32 años es de los extranjeros con mayor edad en el equipo y es el que menos ha jugado desde dos torneos.

El portal de la Liga MX sigue dando a Nicolás Castillo como parte del equipo pero de manera extraoficial se reveló que el chileno ya no era más parte del club, aunque no se ha dado a conocer oficialmente de parte de Necaxa, por lo que su registro sigue activo. De igual manera en este torneo se quedó sin jugar pues luego de su lesión le tuvieron poca confianza y se vio reflejada con solo dos salidas al campo.

Necaxa en la segunda parte del torneo tuvo un despunte impresionante con Jaime Lozano quien los hizo jugar mejor y ahora están en la posición 8 con 14 puntos y con clara posibilidad de buscar mejores posiciones pues en esta jornada 12 podría alcanzar hasta el lugar 6 con una combinación de resultados. Si siguiente rival será el Club América, un duelo que podría significar su tercera victoria al hilo en la temporada y en mucho tiempo.