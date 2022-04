Liga MX: Estos son los convocados de Chivas para visitar al Necaxa este viernes

Con el aliciente de haber asegurado su pase a la Reclasificación, Chivas busca cerrar el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con su cuarta victoria al hilo, misma que puede hacerlo soñar con ingresar a la liguilla dentro de los primeros 4 lugares, sin embargo enfrente tendrá un duro rival, ya que Necaxa llega a la jornada 17 con la misma racha ganadora que el Rebaño, por lo que el duelo de este viernes en Aguascalientes promete un gran nivel futbolístico.

Las Chivas arriban a este choque tras ganarle a Pumas por 3-1 en el Akron en la fecha 16 de la Liga MX, lo que lo ubica en la séptima posición de la tabla general con 23 puntos. Ante el cuadro hidrocálido, Ricardo Cadena no podrá echar mano de Fernando Beltrán ni José Juan Macías, quienes no realizaron el viaje por sus respectivas molestias.

Por su parte, Necaxa viene de pegarle por la mínima diferencia al Puebla, lo cual lo coloca en la novena posición con 23 puntos. Actualmente los Rayos no tienen lesionados, por lo que Jaime Lozano podrá contar con casi toda su plantilla, excepto con Fabricio Formiliano, quien se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas.

Entrenamiento de Chivas previo a su visita ante Necaxa/@Chivas

Las lesiones no han dejado en paz a las Chivas y el impacto de las mismas ha ido directamente al 11 inicial, por lo que la convocatoria de Ricardo Cadena de cara al duelo de la jornada 17 del Clausura 2022 de la Liga MX contra Necaxa cuenta con varias novedades. Tal y como se adelantó en su reporte médico, Fernando Beltrán causó baja para este compromiso, mientras que José Juan Macías aún no se encuentra en condiciones óptimas y no realizará el viaje a Aguascalientes.

Por otra parte, Chivas contará con 2 nuevos elementos con relación al partido ante Pumas, ya que Sergio Flores y Alejandro Organista serán elegibles para la noche de este viernes ante los Hidrocálidos. A Continuación te presentamos a los convocados de Chivas para visitar al Necaxa en la jornada 17 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

Porteros: Raúl Gudiño, Miguel Jiménez.

Defensas: Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Luis Olivas, Gilberto Orozco, Antonio Briseño, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Cristian Calderón, Carlos Cisneros.

Medios: Eduardo Torres, Sergio Flores, Sebastián Pérez Bouquet, Alejandro Organista, Pavel Pérez, Jesús Angulo.

Delanteros: Alexis Vega, Ángel Zaldívar, Paolo Yrizar, César Huerta, Roberto Alvarado.