Liga MX: Estos son los extranjeros en Atlas que prácticamente están borrados por Diego Cocca

México.- Mucho se habla de la gran cantidad de jugadores extranjeros que juegan en la Liga MX, y es que por cada club tienen la libertad de inscribir hasta 10 y en muchos de los casos los equipos lo hacen a pesar de que nunca pueden jugar todos al mismo tiempo y en otros casos los que se quedan en la banca ni siquiera son considerados por el DT, por lo que al final lo que se pudo haber sido un lugar para un jugador mexicano es ocupado un extranjero que no tiene actividad y eso le está pasando al Atlas quien en este Clausura 2022 tiene en su plantilla a elementos con menos juego y todos ellos foráneos.

Atlas el actual campeón de la Liga MX y quien recientemente fue rechazado por la Selección Mexicana para convocar a sus jugadores ya que según Gerardo Martino están repletos de extranjeros en su once por lo que los jugadores mexicanos no lucen, pero en realidad es que dentro del equipo los extranjeros que funcionan son pocos y los que no están en la banca e incluso ni son convocados pues no están en su punto o no son parte del gusto del entrenador.

Leer más: Liga MX Femenil: Rayadas está a una victoria para ser la primera clasificada a la Liguilla

Diego Cocca tiene muy bien definidos a los hombres de su once titular y cuáles son los extranjeros con los que cuenta, que para su gran temporada son 6, Camilo Vargas, Hugo Nervo, Emanuel Aguilera, Anderson Santamaría, Julián Quiñones y Julio Furch. Pero a la par hay otros 4 jugadores que están prácticamente borrados ya que su tiempo en el campo es muy bajo e incluso hay otros que ni su nombre se ha mencionado ya que no han sido convocados y por ende no han tenido minutos.

Anibal Chala, el ecuatoriano llegó de Toluca en el torneo pasado y apenas ha sumado 3 partidos con menos de 300 minutos, prácticamente sin jugar, en esta temporada con Atlas ha jugado 2 duelos como titular de 10 posibles. Luego aparece Franco Troyansky quien es otro caso, el argentino tiene tambien dos torneos con Atlas pero en esta temporada ha jugado 3 partidos de 10, pero han sido como titular, apenas su 4 desde que llegó.

Los jugadores que no ven acción con Atlas | Foto: Especial

Se le suman dos elementos más, el uruguayo Lucas Rodríguez quien solo ha visto 67 minutos en la Sub-20, llegó para este Clausura 2022 y no ha jugado ningún minuto con Atlas en la Liga MX. Y el caso del "10" de los Rojinegros, el argentino Gonzalo Maroni quien llegó en este torneo pasado pero apenas tiene 7 juegos en Primera División con 141 minutos. En este Clausura 2022 no ha sido convocado y en Sub-20 solo tienen 71 minutos.

Leer más: Liga MX: Andrés Lillin dice que los Pumas marcan diferencia por su mística

Todos ellos están registrados en Atlas pero ninguna ha sido realmente de importancia para Diego Cocca ni para el título de la temporada pasada como con lo que están haciendo en este torneo. Se ve complicado que los pueda dejar ir sin sacarles algo por lo que pagaron pues están teniendo más perdidas al tenerlos sin jugar. Atlas tiene una base y es la campeona por lo que no se cambiará a menos de un verdadero acto especial por lo que se ve complicado que los usen en este torneo.