Liga MX: "Estoy encabronado"; Cuauhtémoc Blanco pide la salida de Santiago Solari del América

México.- No hay nada que haga enfurecer más a Cuauhtémoc Blanco que sus Águilas del América no anden bien en la Liga MX y para muestra de ello solo basta con saber las cosas que dijo del reciente fracaso del equipo al mando de Santiago Solari a quien ya no le tiene paciencia y pidió su salida de manera inmediata pues para su parecer no tenía que haber pedido ante Pumas luego de lo mostrado en el torneo y tambien le tiró a algunos jugadores que no dieron el 100% en la Liguilla.

"Estoy muy encabronado, todos estamos enojados. Es decisión de los dueños pero para mí tendría que salir porque no pueden perder así contra Pumas y algunos jugadores que no dieron el ancho. Vamos a ver qué decisión toma la directiva y ojalá hayan cambios importantes tanto en jugadores como entrenador, gente que este comprometida que es lo que se necesita", comentó el Gobernador de Morelos.

La figura histórica del Club América había dicho días atrás que esperaba que fuera un gran cierre de temporada pero que tampoco confiaba mucho en el trabajo de Santiago Solari ya que la esencia del equipo se la estaba apagando con su forma de jugar, Cuauhtémoc Blanco es uno de los hombres que recuerda las hazañas del club y que esa es la idea principal de las Águilas, se debe pelear todo hasta el final sin importar el marcador o lo que se juegue.

Como Cuauhtémoc Blanco otras figuras del equipo han salido a decir que el perfil que ahora tiene Solari no es el de que América necesita, sino uno más fuerte, atrevido, pero sobre todo con ideas para jugar los torneos y no esperar a los rivales ya que eso le ha llevado al fracaso en 3 ocasiones el argentino y el tiempo podría estársele acabando a menos que la directiva diga lo contrario.

Santiago Solari ya se ha ganado mucha critica tras su fracaso | Foto: Jam Media

Por ahora el Club América se encuentra de vacaciones, tras la eliminación el equipo rompió filas por las próximas semanas, mismas que la directiva utilizará para poner en orden las cosas. Se espera una verdadera revolución en los cambios de jugadores, en los puestos de poder como entrenador y director deportivo se estarían manteniendo pero aún no hay nada por confirmar por lo que todo aún son especulaciones.

Para el siguiente año, América solo peleará la Liga MX, no logró su calificación a la Concachampions, quizá pueda tener acción en algún torneo ante la MLS pero fuera de eso solo se centrará en el Clausura 2022 por lo que lo mínimo que se le va a pedir es que peleen por los puestos de Liguilla y haga algo más que lo en torneos pasados.

Cuauhtémoc Blanco no tiene pensado por ahora ser parte de la historia del club como entrenador o como directivo, su atención la tiene en su gobierno y en los años que le restan, luego de eso posiblemente pueda pensar en regresar al futbol pero por ahora solo se limita a generar algunas opiniones.