Liga MX: Ex Auxiliar Técnico de Cruz Azul se mantendrá en prisión preventiva hasta nuevo aviso

México.- Tras varios días desde la detención de Joaquín 'N' ex Auxiliar Técnico de Juan Reynoso en Cruz Azul se ha confirmado que el acusado no podrá ser liberado y se mantendrá en prisión preventiva oficiosa en el Penal de Máxima Seguridad en Altiplano. Joaquín es acusado de presenta participación en delitos relacionados con el crimen organizado, lavado de dinero y delitos contra la salud por lo que se giraron ordenes de aprehensión en su contra.

Por el momento no se le permitirá salir en libertar mientras las investigaciones estén en curso. De acuerdo con ESPN este miércoles, Joaquín 'N' tuvo su primera audiencia en donde se evaluó su caso y donde se dio paso a saber si será o no vinculado a proceso en las siguientes horas. Hasta el momento todo lo que se ha dado a conocer, de parte de Cruz Azul ya se encuentran enterados y han revelado que están dispuestos a colaborar en lo que sea necesario.

Luego de que se hiciera oficial la detención, Cruz Azul en sus redes sociales dieron a conocer que todo era real y lo plasmaron en un comunicado en donde además confirmaron que han separado oficialmente a Joaquín 'N' de sus cargos en el Cuerpo Técnico de la máquina y que no apoyarán legalmente al acusado por lo que todo el gasto correrá por él .

Según la información este proceso inició contra él desde 2018 pero fue hasta este 2022 cuando se hicieron los primeros movimientos. Cruz Azul de igual manera confirmó que no sabía del estatus de su ex empleado. Las opiniones se han divido en redes en donde se defiende al ex jugador de Puebla y Veracruz, pero tambien hay quienes piensan que deben seguir en las investigaciones para dar con la verdad.

Por ahora en la página de la Liga MX continua registrado, pero se espera que dentro de las siguiente horas esto cambie. Ahora Juan Reynoso se quedará solo con Jaime Serna, Rasalío Díaz como sus únicos ayudantes en el banquillo. Cruz Azul este fin de semana tendrá un partido complicado en la Liga MX cuando reciba a Chivas en el Azteca. Se centrará en el torneo local luego de que quedara fuera de Concachampions.

Las acciones de ese partido serán este sábado 16 de abril en punto de las 21:00 pm (Centro de México) y podrá verse totalmente en vivo por TUDN. Con ese partido la máquina estará buscando meterse entre los mejores 4 lugares del Clausura 2022.