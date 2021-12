Liga MX: ¡Explota el Jalisco! Aldo Rocha empata el global tras un cabeceo del mediocampista

Guadalajara, Jalisco.- Los Rojinegros del Atlas hacen ilusionar a todo el estado de Jalisco y la República Mexicana en su totalidad tras aparecer la soñada anotación que empata el marcador global en la final de vuelta del Grita México A2021 de la Liga MX que se juega en el Estadio Jalisco.

Atlas era mejor durante los primeros 45 minutos, incluyendo los segundos de haber comenzado la parte complementaria, siendo Julián Quiñones el ofensivo con mayor decisión de anidar en esta contienda, empero quien hizo estallar la Calzada de Independencia fue el medio defensivo Aldo Rocha.

A los 54' recibió una pelota y de primera intensión la golpeó con el alma, sin embargo el portero Rodolfo Cota hizo una atajada bárbara que mantenía el 0-0 en la pizarra electrónica. El mexicano no creyó lo que había sucedido, pues su fogonazo iba con dirección de gol.

No obstante el arquero de León desvió la redonda hacia tiro de esquina, donde la ofensiva de los zorros quiso volver a intentar una nueva oportunidad de gol. Julio César Furch intentó rematar la pelota, no la alcanzó, pero el despeje no fue exacto al quedar en la media luna.

Aldo Rocha hizo explotar el Jalisco

Jam media

Ángel Márquez devolvió el cuero hacia la zona de peligro de la fiera, donde Aldo Rocha alcanzó a regresar para colocarse en línea con William Tesillo, quien no se dio cuenta que estuvo junto a él y a la hora de reaccionar el capitán tapatío remató con la cabeza para vencer a Cota, que en esta ocasión nada pudo hacer para evitar la ventaja del Atlas.

El sentimiento de todos los espectadores de la localía estalló en un grito y júbilo que empieza a originar una ilusión y un anhelo que podría suceder este domingo 12 de diciembre, tras una increíble presentación rojinegra que lo posiciona más cerca del título con base en su demostración en la final de vuelta.

Aldo Rocha festeja el gol de la ventaja

Jam media

El 1-0 de Aldo Rocha haría que la final del Apertura 2021 se extienda hasta la prórroga, pues el marcador global se coloca 3-3 entre Atlas y León. Rememorar que en el juego definitivo la posición en la tabla no tiene validación. El campeón se conocerá con marcador de victoria, por ahora habría 30 minutos más de partido.

Leer más: Anuncian el calendario oficial del Clausura 2022