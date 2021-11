Liga MX: FC Juárez anuncia sus primera bajas y revela lista de transferibles

Chihuahua.- Luego de quedar eliminados de la Liga MX el equipo de FC Juárez se ha puesto en marcha para armar al equipo que competirá en el Clausura 2022 comandados por Ricardo Ferretti quien ya ha metido mano en la plantilla para definir a los jugadores que ya no requiere y anunciando su lista de transferibles. En total fueron 6 jugadores lo que ya no entran en planes del equipo y que ahora buscan cabida en alguno más, asimismo le dieron las gracias a otros más que culminaron sus prestamos y ha regresado a su equipo.

Fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer la lista ya avalada por la directiva y el entrenador que estuvo muy cerca de meter al equipo fronterizo por primera vez a una fase final de la Liga MX pero la falta de jugadores determinantes no le ayudó, ahora busca tener una plantilla 100% armado por él para así intentar pelear por algo más el siguiente torneo, ya que se le dio mucha confianza para poder salvar al equipo de tener que pagar la multa millonaria en caso de quedar en los últimos lugares de la tabla de cociente.

La lista dio nombres y posiciones especificas que quiere reforzar ya que se fueron defensas y mediocampistas y ellos fueron: Hedgardo Marín, Pol García, José Madueña, Martín Galván, José Juan Manríquez y Óscar Macías, ellos ya no son parte elemental de FC Juárez, pues además de que vieron pocos minutos en el torneo tampoco son de la total confianza deportivamente hablando para el "Tuca" y les ha costado tener que estar en la lista, aunque podrían quedarse en el equipo si al final del cierre del mercado de fichajes no encuentran un equipo.

Leer más: Liga MX: Pumas ya ve las opciones para poder dar un gran partido ante Toluca y entrar a Liguilla

FC Juárez anuncia a sus jugadores transferibles | Foto: Captura

Al mismo tiempo el FC Juárez le dieron las gracias a otros 4 jugadores que han culminado su préstamo con el equipo o que sus contratos ya no fueron renovados y tendrán que regresar con el club que es dueño de su carta. Entre ellos destacan el portero Juan Pablo Chávez que no vio acción en su paso por el equipo fronterizo. Se le suma José López quien en la delantera tampoco fue el hombre que esperaba el Tuca por lo que ya no es parte del equipo. Sigue, Gustavo Velázquez quien sí había sido parte del equipo titular pero no le alcanzó para quedarse y el último fue Andrés Iniestra que tampoco tuvo muchos minutos.

Por el momento el equipo de Juárez ha roto filas para que los futbolistas tengan un poco de vacaciones luego de quedar eliminados de la Liga MX, se espera que regresen a la actividad a mitad del mes de diciembre con el anuncio de sus primeros refuerzos, pues tienen una consigna muy fuerte con la cuestión del cociente en donde no están en la mejor posición donde son los últimos y les estaría tocando pagar la multa más caras, aún resta todo el torneo y el equipo más cercano es Tijuana que está solo 1 punto por encima.

Juárez cerró el torneo como 16 en la general con números muy malos con 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas. La mejor racha la logró a mitad del torneo en donde ligó 3 victorias, mismas que por un tiempo los puso en zona de calificación pero no le bastó y terminaron por salir hasta caer al lugar ya mencionado. En poco más de 2 años que la franquicia llegó a la Liga MX nunca ha podido calificar a Liguilla.