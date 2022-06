Liga MX: FC Juárez anuncia sus primeras bajas de cara al Apertura 2022

México.- Los cambios ya iniciaron en la frontera, esta semana el equipo de FC Juárez dio a conocer las bajas confirmadas para el Apertura 2022, en total serán 5 los jugadores que ya no seguirán en la plantilla ordenado tanto por directiva como por Hernán Cristante que puso ya los primeros movimientos en su gestión de apenas unos cuanto días.

De acuerdo con el comunicado los jugadores, Paul Aguilar, Martín Galván, Francisco Contreras, Joaquín Esquivel y Flavio Santos ya no estarán en el equipo, "Futbol Club Juárez agradece la labor realizada en Bravos y les desea el mayor de los éxitos en sus futuro proyectos", se lee en la publicación del equipo fronterizo. El caso de Flavio Santos fue el primero en darse a conocer ya que el mismo jugador lo compartió horas antes de que el club lo hiciera.

Una de las sorpresas fue el caso de Paul Aguilar quien regresó a la Liga MX en el Apertura 2021 con el equipo de Bravos luego de un tiempo fuera del futbol. Su paso no fue el más adecuado pues en dos torneos solo jugó 8 partidos con 413 minutos, para este Clausura 2022 no vio ni un solo minuto por lo que la directiva ha decidido que ya no debía continuar en el equipo.

5 jugadores dejan al equipo de FC Juárez | Foto: Twitter FC Juárez

Otro de los casos sonados con esta lista es la salida de Joaquín Esquivel pues era una de las joyas del equipo que luego de su medalla en los Juegos Olímpicos se sabía que tendría oportunidades en otros equipos pero tuvieron que pasar algunas temporadas más para ello. Ahora tambien le toca irse. Por ahora ninguno de los 5 jugadores ha dado a conocer cuál será su nuevo equipo o si optarán por hacer otras cosas en sus carreras.

En lo que respecta a los refuerzos, por ahora no hay nada confirmado pero se habla de la llegada de elementos de sudamericanos procedentes de Europa pero que podrían ser anunciados en los siguientes días y más por temas de que el tiempo para el inicio de la siguiente temporada es muy corto. FC Juárez quiere comenzar a crear un gran proyecto para poder pelear en los mejores lugares y olvidar lo vivido en el último año en donde han pagado ya dos multas a la Liga MX.