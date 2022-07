Liga MX: FC Juárez estaría sumando a Emiliano Velázquez a su plantilla

México.- A horas del inicio del Apertura 2022, el conjunto de FC Juárez sigue armando su plantilla para este nuevo torneo en donde busca ser protagonista y para ello se ha revelado que el defensa uruguayo Emiliano Velázquez está en la orbita del equipo fronterizo y que es casi un hecho que el sudamericano llegará al equipo en las siguientes horas. Solo faltarían algunos detalles para hacerlo oficial en las redes del club.

De acuerdo con el portal Zona Brava MX el cuadro equino ya tiene amarrado al jugador y solo es cuestión de tiempo para hacerlo oficial, "Emiliano Velázquez es nuevo jugador de FC Juárez, el central de 28 años con pasado en Europa y que actualmente estaba en Santo de Brasil llega como el central que buscaba Hernán Cristante", se lee en la publicación.

El charrúa inició su carrera en el 2012 con el Danubio para en solo dos años fichar por el futbol europeo en donde jugó para muchos clubes del viejo continente como el Atlético de Madrid, Getafe, Braga, y Rayo Vallecano quien fue su último club fuera de su país. Ahora es jugador de Santos pero su situación actual le pone como jugador libre, a partir de hoy 1 de julio al restarle 6 meses de su contrato ha iniciado su proceso como agente libre aunque si llega a FC Juárez tendrían que pagar por él.

El futbolista sudamericano llegaría a FC Juárez

De momento no hay más información sobre su llegada, pero se espera que en caso de que se de todo como se espera, este mismo fin de semana pueda darse a conocer todo lo necesario para fichar con su nuevo equipo. Alguno medios ya lo dan por hecho. Lo que sí, en caso de llegar no será considerado para las primeras jornadas por el tema de que estará fuera de ritmo respecto a sus compañeros.

FC Juárez por ahora está viviendo una situación complicada dado que más de un jugador le ha recriminado deudas de su salario, incluso algunos que ya no están en el equipo lo que ha desatado la polémica al punto de que si no se pagan el club no puede iniciar el torneo de la Liga MX, por ahora las cosas se mantienen calmadas a un día de su debut ante el equipo de Chivas.