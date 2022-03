Liga MX: FC Juárez interesado por observar el juego Pumas vs Mazatlán FC

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Bravos de FC Juárez realiza su sesión de entrenamiento mientras la jornada estará en pausa tras la llegada de la Fecha FIFA. Todos los equipos volverán a jugar un duelo oficial de la Liga MX hasta la sigueinte semana, salvo Pumas UNAM y Mazatlán FC.

Ambos equipos se enfrentarán este vecino sábado 26 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, dicho partido pertenece a la jornada 9 que se celebro la primera semana de marzo, sin embargo varios partidos tuvieron que cancelarse por solidaridad debido a la reyerta en La Corregidora.

Pumas y Mazatlán debían de jugar el domingo 6 de marzo, sin embargo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, anunció en un video institucional que el resto de la fecha 9 quedaría suspendida por los actos que causaron indignación en la cancha de Gallos de Querétaro.

Leer más: Atlético San Luis trabaja fuerte para la fecha 12

Los partidos Pachuca vs Tigres, Tijuana vs San Luis y Pumas vs Mazatlán fueron postergados por decisión de la cúpula de la Primera DIvisión. El duelo del sábado en CU será el primer pendiente que se celebrará, mismo que FC Juárez no se perderá desde la frontera.

Al paso de una semana la Liga MX continuará sus hostilidades y será para el sábado 2 de abril que los dirigidos por Ricardo 'Tuca' Ferretti recibirán, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a los felinos de Andrés Lillini en el marco de la fecha 12 de la competición reciente.

Mientras los verdes llevan a cabo el entremiento en Ciudad Juárez estarán al tanto de analizar el juego que pueda proyectar Universidad en la Capital del país contra Cañoneros de Mazatlán FC, último sitio de la general que no gana desde hace 5 partidos disputados.

Leer más: Liga MX: Cristante rompe el silencio tras pelea en Querétaro

El partido pendiente entre Pumas UNAM y Mazatlán FC se jugará en punto de las 17:00 horas (tiempo de México) 16:00 horas (tiempo de Culiacán). Universidad suma 11 puntos logrados mientras la marea morada se encuentra con 7 dígitos y urgentes de volver a sumar para mantener la esperanza de jugar su primera liguilla, en el máximo circuito.