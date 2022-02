Liga MX: FC Juárez lanzan su "moneda digital" para unir más su relación con la afición

Chihuahua.- El equipo de FC Juárez previo al partido ante Tigres de este viernes en la Liga MX, hizo oficial su incorporación al mundo digital con la creación de una moneda digital con la que buscan unir más a su afición con el club. Afirmaron que son el primer equipo mexicano que incursiona en el uso de las monedas digitales para generar interacción con sus seguidores.

A través de un comunicado en redes sociales el equipo fronterizo hizo oficial la intervención de esta nueva era en la historia del equipo, "Los Bravos tendrán su propio ecosistema blockchain, lo que impulsará el arraigo de la afición al estar conectada de forma constante con el club. Bravos se suma a la tecnología que está redefiniendo el mundo", se lee.

Esta moneda denominada Bravos Commutity Token o como tambien se le ha dicho Juárez Token saldrá oficialmente a partir del 4 de marzo en donde todos sus seguidores podrán tener la oportunidad de tener un nuevo valor, "El Futbol Club Juárez proporcionará a todos sus seguidores un nuevo valor, el cual nos seguirá distinguiendo como la mejor frontera del mundo", agregaron.

Comunicado de FC Juárez para la creación de su moneda digital | Foto: Twitter FC Juárez

De momento no se ha revelado cómo va a a funcionar esta nueva modalidad pero se espera que sea una nueva manera de conectar a la afición con el FC Juárez y generar una identidad nueva la nueva marca y en un futuro no muy lejano se pueda hacer algo importante con ello en favor del equipo. Por ahora la Liga MX no ha permite las transacciones con criptomonedas pues no está en el reglamento como una manera legal, caso que pasó Necaxa a quien le negaron intentar con esa modalidad.

Ahora Juárez en lo que tiene que ver con el futbol no está pasando un buen momento y se encuentra en posiciones complicadas luego de la derrota ante Tigres este viernes lo que lo mandó hasta el lugar 12, se mantiene en zona de repechaje pero con posibilidades de seguir cayendo si no arreglan el mal momento que están pasando.