Liga MX: FC Juárez pierde a su mejor jugador, Darío Lezcano es operado de la rodilla izquierda

Ciudad Juárez.- Mal y de malas para el FC Juárez que ya con Darío Lezcano en el campo no daban buenos partidos, ahora sin él las cosas se complican cada vez más, si bien el paraguayo es de los mejores delanteros de la Liga MX, solo no puede con todo el equipo. Lezcano se pierde el torneo por lesión y ya fue operado de la rodilla izquierda.

A través de un comunicado en redes sociales, FC Juárez dieron a conocer la baja del jugador que tuvo que ser intervenido y su proceso de recuperación esdesconocido y podría aparecer hasta el siguiente torneo, pero posiblemente ya no en el conjunto fronterizo donde no ha podido brillar en la Liga MX.

"Producto de las molestias que acarreaba nuestro delantero Darío Lezcano y derivado de los estudios realizados por el área de servicios médicos, se le realizó un tratamiento quirúrgico para atender una lesión en su rodilla izquierda", se lee en el comunicado.

Darío Lezcano es la máxima figura del equipo fronterizo en Liga MX, ha estado con el equipo desde hace 4 temporadas en donde ha sido el hombre importante en el ataque con un promedio de al menos 10 partidos por temporada, su campaña más productiva fue el Guard1anes 2020 al llegar a 10 goles en 15 partidos. Para esta jugó 13 todos como titular y solo marcó 5 goles.

Su ausencia será de mucha importancia para el equipo que un que ocupe la penúltima posición de la tabla general tiene la posibilidad de meterse a repechaje siempre y cuando logren ganar sus últimos dos partidos y se den algunas combinaciones en la Liga MX para lograr su cometido, si bien es muy complicado ahora que han perdido a su mejor futbolista, si este domingo caer ante Querétaro quedan eliminados.

Y no solo los temas en el campo han sido los problemas para el FC Juárez durante la Liga MX si no que también los que se dan en los vestidores han llegado afectar al equipo. Apenas este lunes cayeron ante el León y su entrenador Alfonso Sosa confesó que hubo discusiones en el vestidor por los malos resultados.

"Son broncas normales, prefiero que hierva la sangre a que no hierva, es normal que existan estos roces y me gusta, en las familias hay diferencias y se arreglan. No nos gusta perder, tendremos que pensar en el siguiente partido", comentó el estratega al final de la conferencia de la Liga MX.

FC Juárez tiene apenas 2 años en Liga MX luego de la cesión de la plaza de Lobos BUAP, y en ninguno de los 4 torneos ha podido pelear un lugar en Liguilla, su gestión durante los torneos es pelear por no estar en los últimos lugares, muy distinto a lo que hacia en el Ascenso MX. Ahora no tiene problemas pero para la siguiente temporada ya tendría temas de cociente.