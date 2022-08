Liga MX: Fabián toma con calma la crisis en el arranque y dice que irán con todo por el triunfo ante Chivas

Mazatlán.- Marco Fabián, volante ofensivo de los Cañoneros habló en conferencia de prensa sobre el partido de mañana, donde se miden a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en punto de las 20:05 horas en el Kraken, el atacante de los Morados apuntó que tienen una deuda con la afición por no haber podido sacar un triunfo en el presente torneo.

Además mencionó que saben que han hecho bien las cosas en varios partidos y que por ciertos detalles no han podido sumar los tres puntos, pero toman con calma este mal inicio.

Hacer lo que hemos hecho bien en los demás partidos, y mejorar esos detalles que hemos tenido. No debe ser un pretexto el que vengan agetreados por el partido de esta semana, y si lo es aprovecharlo”, comentó el volante ofensivo.

Fabián comentó que no tienen presión pues el funcionamiento del equipo ha sido bueno, además están a muerte con Gabriel Caballero y apuntó que no cree que su puesto esté en juego", dijo el jugador cañonero.

No es que estemos tranquilos del todo, porque no ha llegado la victoria, el equipo está unido con el cuerpo técnico, porque no hemos jugado mal. Han sido detalles han sido errores, nos han empatados dos partidos en el minuto 92´. La presión no exista, nadie se está jugando el puesto y más que presión, mañana tenemos una bonita oportunidad de sacar los tres puntos.