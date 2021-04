Liga MX: Facundo Waller asegura que los Pumas tienen poco margen de error

México.- El centrocampista uruguayo Facundo Waller, de los Pumas de la UNAM, reconoció este miércoles que su equipo tiene poco margen de error en el torneo Gaurd1anes Clausura 2021 en la Liga MX y está mentalizado en ganar los dos partidos que le restan en la fase regular.

Los Pumas, dirigidos por el entrenador argentino Andrés Lillini, han tenido altibajos en el campeonato y aparecen en el duodécimo lugar, el que cierra la zona de repechaje, lo cual significa que si no le ganan el viernes al Puebla y el 2 de mayo al América pondrán en riesgo su acceso a la liguilla en la Liga MX.

Leer más: Liga MX: Con la posible salida de Tuca Ferretti de Tigres 4 figuras más se irían junto con él

Waller aceptó que el Puebla, tercero de la tabla, ha tenido un gran torneo, sin embargo los Pumas poseen las herramientas para salir adelante y buscarán los tres puntos en la casa del rival.

El uruguayo es pieza importante en el esquema de Lillini, que lo ha utilizado en los 15 partidos de la temporada, en 12 como titular, y en distintas posiciones en la Liga MX.

Al referirse a su reciente colocación como lateral, una función que realizó en sus inicios en el futbol, dijo haberse adaptado.

Me he sentido cómodo y creo que lo he hecho bien”, dijo.