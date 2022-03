Liga MX: ¡Falsa alarma! Diego Valdés regresa a la actividad con el Club América

México.- Las alarma en el Club América se han apagado al menos así lo han confirmado desde Coapa en el caso de Diego Valdés quien durante la semana estuvo trabajando de forma

separada al resto del equipo por una molestia. Este jueves las cosas han sido totalmente diferente, ya el chileno se ha incorporado al trabajo del resto de sus compañeros y podrá ser utilizado para el partido de Liga MX ante el equipo de Chivas en el Clásico Nacional.

Desde el inicio de semana se comenzó a reportar que el sudamericano luego del partido ante Rayados había quedado tocado por lo que desde el lunes se le vio entrenando a la distancia, se habló de que no era nada fuerte pero que durante la semana se sabría si estaría o no listo para el partido del fin de semana. De acuerdo con Gibran Araige, reportero de TUDN ya es un hecho que el "10" azulcrema estará listo para jugar incluso como parte del once titular.

"Diego Valdés entrena al parejo del grupo y se dice listo para el Cásico Nacional", de la misma forma aseguró que Fernando Ortíz ya pule a su once titular, ya con una semana completa de trabajo ha podido ver las posibilidades para armar a su equipo por lo que podría haber algunas sorpresas en el duelo del sábado. Por ahora no hay nombres de quienes estarán jugando pero se espera que sea un equipo ofensivo pero que en la zona baja tenga mucho control ya que la defensa ha estado muy débil en los últimos partidos.

La realidad es que ninguno de los refuerzos y los jugadores que ya estaban el equipo han dado los resultados esperados, el caso más notorio es el de Diego Valdés justamente pues con Santos demostraba gran juego pero ahora con América las cosas no están saliendo como esperaba. En 9 jornadas de la Liga MX, ha estado en 7 partidos, 6 de ellos como titular con 537 minutos y ha marcado un gol, si bien su participación es moderada teniendo encuentra que es su primer torneo, si es mucho menos de lo que se esperaba ya que no aparece casi en los partidos.

Diego Valdés se presentó a la par de sus compañeros | Foto: Captura

Casos como el de él está, Jorge Meré que aunque fue el más entusiasmado no pudo con el cargo en la central, Alejandro Zendejas tampoco ha sido la solución, Jonathan Dos Santos tampoco ha tenido muchos minutos, Juan Otero es otro que no ha funcionado y todo ello a quedado evidenciado, pero no todo es culpa de ellos ya que los jugadores que ya estaban tambien están con grandes problemas para la pelea por resurgir en la temporada.

América es último de la clasificación, solo tiene 6 puntos de los 27 que se han disputado. Es el único equipo con esa cantidad de puntos, solo ha ganado un partido, empatado 3 y perdido 5, una cantidad muy alta que le ha complicado el torneo. Pero una victoria este fin de semana ante Chivas les podría dar al salto a nuevos puestos pues podría llegar hasta 9 unidades, dicha cantidad la tiene Rayados y se ubica en el lugar 11 pero todo dependerá el resto de partidos, aún así existe la posibilidad de que mejore su lugar.