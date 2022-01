Liga MX: Federico Martínez del León cree que jugar en México lo acerca a la selección uruguaya

León, México.- El extremo uruguayo Federico Martínez afirmó este martes que jugar en México con León lo puede acercar más a la selección de Uruguay, que ha comenzado una nueva era con el entrenador Diego Alonso en sustitución de Oscar Washington Tabárez.

“La salida de Uruguay y este salto hasta León, me van a servir para seguir mejorando y tener una oportunidad en el equipo celeste”, dijo Martínez, nuevo refuerzo del equipo de los Esmeraldas para el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX que comenzará este jueves.

Martínez, de 25 años, debutó en la selección absoluta de Uruguay en septiembre pasado durante un partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar que la Celeste ganó por 1-0 a la de Ecuador. Su participación con Uruguay significó para Martínez cumplir una de sus dos metas en su carrera. La segunda era fichar otra vez por un equipo extranjero, que alcanzó al fichar por León.

Antes del León, Martínez militó en los argentinos Rosario Central e Independiente, con los que no logró afirmarse. Después de estas experiencias tuvo que regresar a Uruguay, al Liverpool, donde se formó. “Desde el momento que llegué la gente del club me ha tratado de la mejor manera, me han hecho sentir cómodo. Estar en el futbol mexicano es un paso más en mi carrera que espero aprovechar al máximo”, precisó el versátil jugador que, además de poder jugar por las bandas, cumple con eficiencia como punta de lanza.

“Mi fuerte siempre fueron las bandas, me gusta llegar por fuera, pero también como centro delantero podría cumplir el rol. Me gusta hacer goles y trato de estar en el área”, añadió. En su última temporada con Liverpool, ‘Fede’ Martínez convirtió nueve tantos en los catorce partidos que jugó. En junio fue declarado el mejor jugador del campeonato uruguayo.

León, nuevo equipo de Martínez, terminó en el segundo puesto el pasado torneo Grita México A21 de la Liga MX al mando del entrenador argentino Ariel Holan, luego de perder la final en la tanda de penales por 4-3 ante el Atlas en el Estadio Jalisco.

Entre los jugadores con los que disputará un puesto de titular en el Clausura 2022 de la Liga MX están el ecuatoriano Ángel Mena, el chileno Jean Meneses y el colombiano Omar Fernández. “La posición de extremo está muy ocupada, con mucho nivel, con jugadores de selección. Va a haber competencia y voy a dar lo mejor de mí para estar dentro porque vengo con la esperanza de jugar”, finalizó.