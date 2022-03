Liga MX: Federico Viñas buscará ante Rayados ligar partidos anotando con América ; no lo hace desde 2020

Estados Unidos.- América jugará este sábado en Austin su segundo partido de preparación en los Estados Unidos, su rival ahora serán los Rayados de Monterrey a quienes busca vencer como venganza de su último enfrentamiento en donde los regiomontanos le dejaron en el último lugar de la tabla. Tambien este partido podría ser el renacimiento de Federico Viñas como el goleador de las Águilas, y es que en su partido amistoso del miércoles volvió a anotar ante Tigres, algo que no hacía desde hace 4 meses.

El uruguayo rompió una racha de 4 meses sin gol, la última vez que marcó fue en un juego de Liga MX en la Jornada 16 del Apertura 2021 ante Cruz Azul, curiosamente en ese ocasión él logró el empate pero en los minutos finales le dieron la vuelta al partido y perdieron, así pasó ante Tigres, lo empató pero al final perdieron con gol sobre la hora. Ahora Viñas está buscando ligar su segundo partido anotando para así recuperar la confianza y hasta ser el hombre titular en lo que resta del Clausura 2022.

Es muy posible que Fernando Ortiz le de la posibilidad de saltar como titular luego de lo hecho el pasado miércoles en donde además del gol, estuvo muy activo buscando opciones para él como para el resto de sus compañeros. En caso de salir de titular estará buscando ligar su segundo partido con anotación, algo que no ha hace desde hace 2 años, la última vez que el charrúa gritó más de dos goles fue en el Guard1anes 2020 cuando hiló dos partidos anotando en dos ocasiones.

Federico Viñas ante Rayados su siguiente rival | Foto: Jam Media

Viñas en ese torneo marcó 6 goles en temporada regular, además pudo ligar goles en la Jornada 3 y Jornada 4 ante Necaxa y Santos. Luego lo volvió a hacer ahora sí por última vez en las Jornadas 9 y 10 cuando anotó ante Puebla y Toluca, luego de eso solo pudo anotar una vez más hasta la Jornada 13 ante Pumas. Y en los últimos dos torneos (Guard1anes 2021 y Apertura 2021) solo marcó un gol por campaña.

La temporada actual no ha sido la mejor, en 9 oportunidades saliendo al campo de las cuales 4 fueron como titular no ha podido anotar gol, incluso ya se se fue expulsado. Aún así es el delantero de América más propenso a dar espectáculo en el ataque pues Roger Martínez aunque tiene ya gol en el Clausura 2022 no ha rendido lo esperado y en el caso de Henry Martín quien ya marcó en dos ocasiones pero fueron en las fecha 4 y 6, luego de eso ha estado desaparecido.

El partido ante Rayados será este sábado 26 de marzo desde el Q2 Stadium en Austin, Texas, las acciones arrancarán en punto de las 19:00 pm y podrá verse totalmente en vivo por la señal de TUDN.