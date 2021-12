Liga MX: Federico Viñas no saldrá de América solo iría a Europa, afirma representante

México.- Se van esclareciendo algunos detalles en América, el de hoy fue para Federico Viñas. El uruguayo descartó su salida del equipo a cualquier otro de la Liga MX y que solo lo hará en caso de que llegue una oportunidad de Europa, aseguró su representante Daniel Gutiérrez. Tambien destacó que el 24 de las Águilas está para pelear por un puesto titular y no lo dejará tan sencillo por eso no hay prisa de buscar un nuevo club en México, eso indica que será elegible para el Clausura 2022.

No hay chance de que Federico Viñas juegue en ningún otro equipo mexicano que no sea el América", dijo Daniel Gutiérrez a ESPN. Tambien comentó que no hay forma que salga de prestamos ni que sea un futbolista que puedan usar como moneda de cambio, su papel en las Águilas es de protagonista y es lo que buscará la siguiente temporada como ya lo fue hace un par de campañas, justo en su llegada.

En lo que respecta al mercado de Europa asegura que sí han recibido algunas llamadas pero no han puesto la oferta oficial por el, por eso es que no se ha hablado nada de su salida, "El único mercado que pensamos para él es Europa, si está la posibilidad, y si no se quedará en América peleando por un lugar como hasta ahora", dijo el representante.

Leer más: Liga MX Femenil: Katty Martínez se integra a Tigres y estaría cerca de volver a jugar

Federico Viñas en este torneo de la Liga MX no fue el mismo jugador que de otros campeonatos, especialmente del que hizo cuando llegó a México donde deslumbró a todos. Luego de unas lesiones fue perdiendo la titularidad y se ha quedado en la banca. Ahora con la llegada de Santiago Solari y el nuevo parado las cosas fueron de mal en peor, pues tiene por delante de él a Henry Martín y Roger Martínez para ocupar la posición de delantero y aunque se han turnado no han sido los mejores partidos del sudamericano.

Federico Viñas en lo que destacó en el 2021 fue en Concachampions con un reconocimiento | Foto: Jam Media

En este Apertura 2021 jugó 10 partidos, 5 como titular y solo marcó 1 gol. Este es su quinto torneo en México, desde su llegada los torneos en donde más acción vi fue en el Guard1anes 2020 y 2021 con más de 15 juegos disputados, pero fue en el 2020 donde más destacó al anotar 8 goles en dos torneos, siendo la mejor marca desde se llegada.

Ahora está teniendo un cierre de temporada, se espera que en los próximos días se irá de vacaciones un par de semanas y regresará junto al equipo para tener la pretemporada, algo corta por los tiempos para el inicio del siguiente torneo pero así deberá afrontar el reto en busca de ser considerado y ganarse la confianza de Solari.