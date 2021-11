Liga MX: Felipe Ramos Rizo inconforme por designaciones arbitrales para los 4tos de final

México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los árbitros que tomarán el rol principal para los encuentros de ida de la etapa de Cuartos de Final de la fiesta grande, del campeonato Grita México A2021 de la Liga MX, mismos que Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mundialista y actual analista de ESPN, critícó en las redes.

De los cuatro silbantes que impondrán justicia dentro del tapete verde, tres de ellos fueron recriminados por Ramos Rizo, principalmente por su mala presentación en el reciente certamen de la Primera División. El especialista remarcó los puntos negativos de los citados.

El primer árbitro en ser criticado por Felipe Ramos Ruzo fue Jorge Issac Rojas Castillo, juez que será central en el duelo entre Rayados de Monterrey contra los Rojinegros del Atlas. "Isaac Rojas, el peor árbitro al Monterrey vs Atlas", mencionó en el inicio de su publicación en Twitter.

Enseguida se dirigió directamente con el colegiado Óscar Macías Romo, designado para controlar las acciones en el Territorio Santos Modelo (TSM), para la eliminatoria entre Santos Laguna y Tigres de la UANL. "Óscar Macías, el árbitro más sencionado en la Liga MX al Tigres vs Santos", recalcó.

Mientras que para Erick Yair Miranda Galindo el ex árbitro (Ramos Rizo) rememoró cuántos partidos en la fase previa tuvo participación en el Apertura 2021; Cifra que no supera ni la mitad de la campaña regular. "Y Yair Miranda con solo 7 partidos en Liga al Puebla vs León", finalizó el tuit de Felipe Ramos Rizo.

Por otro lado no tuvo ninguna explicación acerca del silbante Jorge Antonio Pérez Durán, quién tendrá la máxima responsabilidad de llevar un orden en el "Clásico Capitalino" entre Pumas de la UNAM y el Club América, cruce que abrirá el telón de los Cuartos de Final del Grita México A2021 de la Liga MX.

HORARIOS DE LOS JUEGOS DE IDA DE LOS 4TOS DE FINAL

Miércoles 24 de noviembre / Pumas vs América / 19:00 horas (tiempo de México), 18:00 horas (tiempo de Culiacán) / Estadio Olímpico Universitario

Miércoles 24 de noviembre / Monterrey vs Atlas / 21:05 horas (tiempo de México), 20:05 horas (tiempo de Culiacán) / Estadio BBVA

Jueves 25 de noviembre / Puebla vs León 19:00 horas (tiempo de México), 18:00 horas (tiempo de Culiacán) / Estadio Cuauhtémoc

Jueves 25 de noviembre / Santos vs Tigres / 21:05 horas (tiempo de México), 20:05 horas (tiempo de Culiacán) / Estadio TSM

