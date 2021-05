Liga MX: Félix Torres asegura que el Estadio Azteca es lo menos importante en la final

México.- Santos no tiene miedo del Estadio Azteca y así lo dejó saber Félix Torres que al ser cuestionado sobre la desventaja de tener un estadio contra ellos el ecuatoriano aseguró que su casa no pesará como ellos piensan y que saldrán a pelear el título de la Liga MX.

Previo al partido de este domingo el defensor sudamericano concedió una entrevista Récord en donde afirmó que los estadios no son todo para poder ganar un partido y menos cuando ellos van con la mentalidad de ser los nuevos campeones de la Liga MX si o si.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No creo que pese (el Estadio Azteca). Nosotros saldremos a ganar. Nos ha costado jugar de visita, pero tenemos que dejar todo en este partido. Nosotros sabemos que podemos sacar un resultado positivo y conseguir el campeonato", afirmó Torres.

Leer más: Santos contra la historia en busca su séptima estrella en el futbol mexicano

Pero sabe que no será nada sencillo ya que se enfrentan al mejor equipo de la Liga MX y más que les sacaron el partido en la ida y llegan con una desventaja de un gol. Torres afirma que Cruz Azul tiene buenos jugadores y es un equipo grande y que eso por si solo ya habla de un gran conjunto que no será fácil de vencer.

Aunque no todo es tan sencillo para los laguneros ya que dos estadísticas se han juntado en este partido y es que Cruz Azul no pierde en casa desde la jornada 2 de la Liga MX cuando cayó ante el Puebla. Mientras que Santos no gana como visitante desde la jornada 11 cuando vencieron a los Xolos, estas dos marcas ponen al equipo de Guillermo Almada contra la pared.

El Estadio Azteca para Cruz Azul ha sido su fortaleza este torneo perdiendo solo un partido | Foto: Jam Media

Aun así Félix Torres ve a los dos equipos con posibilidad de ganar y que saldrán con todas las ganas de triunfar lo que hará un partido relevante, además de que recordó la falta de títulos de Cruz Azul en Liga MX que se ha extendido hasta por 23 años.

Leer más: Juan Reynoso asegura que en Cruz Azul están tranquilos y no ven fantasmas

"Tenemos ese deseo y esas ganas de salir por el título. Va a ser un encuentro complicado. Los dos tenemos hambre de gloria. Tienen una sequia importante, pero nosotros queremos hacer historia", finalizó el ecuatoriano.

Este domingo será una final más que especial para quien gane, si es Cruz Azul se rompería una de las rachas más largas de la Liga MX guardando proporciones de otros clubes que tienen más años sin ser campeones. Por otro lado Santos quiere ser el segundo equipo con más títulos en torneos cortos con 7 y empatar al Toluca.