Liga MX: Félix Torres recibe insultos racistas en el duelo contra Atlético de San Luis

San Luis Potosí: En un duelo que se añadió hasta siete minutos de compensación por mayores pausas en el estadio Alfonso Lastras, la Liga MX en su edición Guard1anes Clausura 2021 ha quedado manchado al aparecer insultos racistas en el duelo Atlético de San Luis contra Santos Laguna.

En un conato de bronca acaecido en tiempo de adición, Félix Torres salió expulsado por haber enviado un puñetazo a alguno de los miembros del Atlético, al igual que Diego Pineda, ingresado a los 81 minutos por parte de los locales. Sin embargo, posterior al juego se ha dado a conocer que la serie de empujones se acometió por palabras de discriminación en contra del zaguero central.

Hasta este momento se desconoce la persona que emitió tales palabras que, tanto el capitán Matheus Doria, como el director deportivo de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, reprueban en un escenario como el de esta noche, donde el temperamento estuvo por encima que el propio partido de futbol.

Mediante la conferencia de prensa, Doria tomó partido ante esta situación y dejo un claro mensaje a toda la Liga MX por este lamentable suceso. "Venimos a jugar futbol, mi compañero Félix Torres esta llorando, no puede ocurrir esto ni en esta liga ni en cualquier otra. Hubo acto racial, todos somos iguales. No se puede permitir que gente de afuera influencie el partido", declaró.

Por su parte, el cuatoriano Torres, con lágrimas en los ojos, expresó su sentir ante está lamentable situación que lo ha dañado en la cancha del Atlético de San Luis. Con sus propias palabras:

Me siento golpeado en estos momentos, me da mucha tristeza que algo así ocurra en el futbol. No tengo problemas con nadie, me llevo igual con todos sin importar el color que sea. Me siento identificado como persona de color, quiero dejar este mensaje para que no siga ocurriendo en el futbol, en el momento del partido te golpea mucho", expresó Félix Torres.