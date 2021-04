Liga MX: Feliz día del ¿nine? Janelly Farías jugadora del Club América pide lenguaje inclusivo

Ciudad de México.- Janelly Farías, defensa central del Club América Femenil dejó de nuevo en sus redes sociales una nueva discusión que se ha salida de control pues pidió ser inclusivos y dejar de llamar todo lo "establecido" con el género masculino como el día del niño para que las niñas también puedan celebrarlo sin ser excluidas.

La mexicana compartió en sus redes un mensaje que ha divido las redes sociales, "Por qué día del "niño".. y no día de la "niña" ? Por qué varón o hombre siempre tiene que ser referente? Cuestionemos estas cosas.. el "es que las cosas siempre han sido así" ya no es válido", fueron las palabras de la futbolista.

Las opiniones han sido tan dividas que dentro de los comentarios existen varios grupos de "discusión" en los que han llegado a los insultos. Otros más hacen sus comentarios y dejan que la conversación fluya y otras más en su mayoría mujeres agradecen a la jugadora que intente abrir más las mentes de las personas en especial la de los hombres que para ellas siempre ha sido cerrada.

El alcance ha sido tal que en otras redes sociales ya hay comentarios sobre la situación entre los usuarios pidiéndose no llamar a ciertas cosas por el genero masculino ya que la jugadora podría molestarse. Janelly Farías se ha limitado a responder todos los mensaje y solo algunos que han estado acertados para ella los ha compartido.

Actualmente la publicación tiene más de 84 retweets, 2555 comentarios y poco más de 562 me gusta. Aunque esta no es la primera ocasión que la futbolista del Club América Femenil, hace unas semanas luego del partido de Tigres vs América de la Liga MX criticó las palabras de Carlos Salcedo quien se refirió al futbol como un "Juego de Barbies" lo que ella consideró un ataque al futbol femenil.

De igual manera dejó su punto de vista en donde muchas mujeres del deporte la apoyaron, así como también hombres, pero otros que no estuvieron de acuerdo como futbolistas mujeres que expresaron que no había sido para tanto. Al final así quedó todo y ya no se volvió a tocar el tema.