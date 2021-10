Liga MX Femenil: 4 equipos mexicanos están dentro del Top 10 con más reacciones en redes en América

México.- La Liga MX Femenil está llegando cada vez más lejos y ahora su gran triunfo lo tuvo en las redes sociales en donde 4 de sus 18 equipos brillaron en Twitter alcanzado estar dentro del Top 10 de las escuadras del futbol femenil con más interacciones en el Continente Americano durante el mes de septiembre.

A través de la publicación de la cuenta de Twitter Deportes & Finanzas se dieron a conocer a los clubes femeninos con más interacciones en el mes de septiembre en donde Tigres, Chivas, América y Cruz Azul fueron parte de los más activos lo que confirma que el futbol de la Liga MX Femenil sí genera interés.

En la publicación se puede ver que la escuadra de Tigres Femenil ocupa la segunda posición con más de 317 mil reacciones en Twitter que incluyen comentar, retwitteaer y dar me gusta. El equipo felino tambien se llevó las reacciones en Facebook del mes de septiembre revelado hace unos días atrás.

Leer más: Convocatoria de la Selección Mexicana Femenil para medirse a Argentina; la sinaloense Cinthya Peraza al fin es llamada

Los lugares 4 y 5 son para otros equipos de la Liga MX Femenil, Chivas con 138 mil reacciones y América con 121 mil. Estos dos equipos tambien fueron parte del conteo de las reacciones de Facebook y mantuvieron buenas posiciones lo que deja claro que su gestión en las redes es demasiado buena.

Así se maneja las interacciones en Twitter en el mes de septiembre para equipos de la Liga MX Femenil | Foto: Twitter @DeporFinanzas

Y el último equipo que dio la campanada y que de verdad sorprendió fue Cruz Azul y es que la máquina no ha tenido una buena temporada, además de que sus redes sociales no aparentan tener mucho movimiento pero aún así se quedó con el lugar 9 con 66,4 mil reacciones. Sorpresivamente equipos como Rayadas no aparecieron.

La Liga MX Femenil se ha convertido en una competencia a seguir dentro del continente americano por detrás de ligas como la de Canadá o Estados Unidos que son las más desarrolladas en este lado del mundo. México recientemente fue reconocido por ello mismo por ser una iniciativa innovadora para el futbol femenil.