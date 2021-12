Liga MX Femenil: 6 jugadoras destacan en el equipo ideal de la Concacaf hecho por la IFFHS

México.- La Liga MX Femenil sigue internacionalizándose y es que este lunes la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Futbol (IFFHS) dio a conocer su equipo ideal del 2021 con jugadoras de la Concacaf en donde han destacado al menos 6 mexicanas tanto en el once inicial como las que forman parte del banquillo. La elección predominó por el futbol de Norteamérica ya que solo jugadoras de Canadá, Estados Unidos y México fueron elegidas.

A través de una publicación en su pagina oficial la IFFHS compartió el listado de 18 jugadoras y una entrenadora que fueron las de mejor rendimiento en todo el 2021 y que merecidamente lograron llegar a la lista final. Entre las jugadoras mexicanas elegidas están Kenti Robles (Real Madrid) quien ha destacado por su trayectoria en el futbol del viejo continente. Se le suma Katty Martínez (Tigres) la delantera felina muy seguramente fue elegida por la letalidad de sus apariciones en donde cada juego era gol seguro, además del título de la Liga MX Femenil del Clausura 2021.

Las jugadoras de campo en el once ideal se completan con la mexicana Alison González (Atlas) quien aunque no ha ganado el torneo local, ha sido reconocida por múltiples organismos como una de las más talentosas del mundo. En el futbol mexicano recientemente se le dio el Balón de Oro a la Mejor Jugadora Joven. Ahora las que están en la banca aparecen Stephany Mayor (Tigres) una veterana del futbol femenil y Greta Espinoza (Tigres), ambas tuvieron un año increíble con títulos en el Clausura 2021 y un récord de partidos sin perder con 40 y en el último pero no menos importante la delantera Alicia Cervantes (Chivas) la actual campeona goleadora.

Todas ellas son las reconocidas por su gran labor en la Liga MX Femenil y que además fueron elementos más que importantes para las aspiraciones de sus equipo para seguir peleando por las metas de dichos clubes. El resto de jugadoras son completadas con canadienses que son un total de 4 y la entranadora Bev Priestman, quienes en este 2021 fueron las medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y por los Estados Unidos fueron 8 jugadoras repletas de elementos históricas del equipo de las barras y las estrellas.

Equipo del año de la Concacaf en el Futbol Femenil

Stéphanie Labbe Kenti Robles Kadeisha Buchanan Abby Dahlkemper Ashley Lawrence Jessie Fleming Samantha Mewis Katty Martínez Christen Press Sophia Smith Alison González Casey Murphy Greta Espinoza Rose Lavalle Stephany Mayor Alicia Cervantes Ashley Hatch Megan Rapinoe

La Liga MX Femenil y el futbol femenino ha ido en constante crecimiento en los últimos años. México solo está por detrás de Estados Unidos y Canadá en la formación de jugadoras, si bien el nivel aún es considerablemente marcado el incremento de mujeres que desean jugar de manera profesional ha aumentado y así seguirá. Las desventajas que por ahora tiene el futbol femenil especialmente en México es la desigualdad de salarios ya que a 4 años de que arrancó el torneo no se han podido regular de buena manera ese tema teniendo sueldos muy por debajo si quiera de un trabajo no relacionado al futbol.

Aún así con todo eso, la Liga MX Femenil sigue en constante crecimiento y es de suma importancia que así siga ya que para este 2022 hay pruebas de gran valor para que puedan demostrar su potencial en busca de un pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 o para el Mundial de diferentes categorías a jugarse en el 2023.