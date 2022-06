Liga MX Femenil: ¿A qué equipos transmitirá la plataforma de VIX en el Apertura 2022?

Para el Apertura 2022 habrá cambios en las transmisiones de los partidos de al Liga MX Femenil, que solo podrán verse por medio de VIX. En realidad, TUDN mantendrá los derechos de transmisión de varios equipos, pero los juegos irán únicamente a través de la plataforma de streaming.

Desde el pasado Clausura 2022, TUDN avisó de este nuevo formato y en la Jornada 14 se pudieron ver tres partidos a través de ella: Necaxa vs San Luis, América vs FC Juárez y Pumas vs Tigres. Sin embargo, la aplicación recibió críticas por los problemas que tuvieron varios aficionados para ver los juegos.

A pesar de ello, para el Apertura 2022 se mantendrán y ahora todos los partidos que antes se veían por el canal de TV por cable, o por Afizzionados en el caso de Tigres, se verán únicamente por VIX. En total, son 59 encuentros los que tendrá la plataforma, correspondientes a los juegos de local de 7 equipos.

América, Pumas, Necaxa, Cruz Azul, Juárez, Toluca y Tigres son los clubes cuyos partidos podrán seguir a través de la aplicación. Santos, Rayadas de Monterrey, Pachuca, Querétaro, Tijuana y las campeonas Chivas mantendrán sus transmisiones con Fox Sports.

TVC se encargará de los juegos de Atlas y Puebla, mientras que Atlético San Luis irá por ESPN y Mazatlán seguirá con TVP. En la Liguilla, las transmisiones dependerán de los equipos que avancen y de momento TUDN no ha precisado sin en dicha instancia los juegos seguirán solo por VIX o también se podrán ver en televisión de paga.

En cuanto a los partidos de la fase regular que irán por la plataforma, de los más relevantes son el América vs Toluca, que abrirá el telón en la Jornada 1; los clásicos entre Águilas, Pumas y Cruz Azul, y los enfrentamientos de estos tres clubes contra las Amazonas.

Además, el partido de América ante Rayadas en la Jornada 12 y el Clásico Regio en la Fecha 16 también irán por servicio de streaming. Mientras que el Clásico Nacional en la Jornada 15 y el partido de Chivas ante Tigres en la 12 irán por Fox Sports, pues al Rebaño le toca de local.