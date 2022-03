Liga MX Femenil: Además de Alicia Cervantes, ¿con qué otras delanteras cuenta Chivas para el Clásico Nacional?

Alicia Cervantes fue la novedad en la convocatoria de Chivas para la Jornada 10 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. El Rebaño visitará al América en el Clásico Nacional y por ello Juan Pablo Alfaro confía en contar con la goleadora, luego que se perdió los partidos ante Atlético San Luis.

La delantera de las rojiblancas regresó de su más reciente participación en Selección Mexicana con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por ello no estuvo ante las potosinas y se habría perdido el juego ante Juárez si la Jornada 9 no se hubiera pospuesto. Y aunque parecía que no llegaría al juego contra las Águilas, Alfaro sorprendió a convocarla.

Ahora solo queda ver si 'Licha' está lista para salir como titular ante América o si se quedará en la banca al inicio del juego y entrará como revulsivo ya avanzado el partido. Porque, la mala notici para Chivas, es que de momento no tienen otra jugadora con el potencial ofensivo que les ofrece Cervantes en cada partido.

En lo que va del Clausura 2022, el Rebaño tiene 14 goles marcados en 8 partidos, de los cuales 8 han sido obra de Alicia. Los otros 6 tantos se reparten entre cinco jugadoras: Rubí Soto (con 2), Michelle González, Joseline Montoya, Carolina Jaramillo y Cassandra Montero. De las 5, solamente Montoya se desempeña como centro delantera; Michelle es defensa y las otras tres mediocampistas ofensivas.

En ese contexto, Chivas tiene registradas 8 delanteras para el Clausura 2022, pero además de Montoya y Cevantes, la que más ha tenido actividad es Anette Vázquez, que regresará hasta la próxima semana de su participación con la Selección Mexicana Sub-20 en el premundial. De las otras 5 atacantes, solo Gabriela Valenzuela ha tenido actividad constante.

De hecho la originaria de Ahome, Sinaloa, fue la elegida para jugar ante Atlético San Luis. Por lo que, en caso de que Cervantes no pueda salir de inicio ante América, luce probable que 'Pato' Alfaro nuevamente apueste por Gaby, acompañada de Rubí Soto, Montoya, Montero y Jaramillo, como ocurrió en el juego ante las potosinas.