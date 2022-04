Liga MX Femenil: Adrián Martínez se dice tranquilo con la labor realizada en León

El próximo domingo 10 de abril el León enfrentará a Rayadas de Monterrey en el partido correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Las esmeraldas llegarán con una racha de 3 derrotas consecutivas, situación que las ha dejado fuera de zona de Liguilla.

Al respecto, el técnico de la Fiera, Adrián Martínez, quien apenas este semestre llegó al equipo del Bajío, reconoció que es una de las etapas más complicadas que le ha tocado vivir como técnico. Pero aseguró que no han escatimado en esfuerzo para darle la vuelta a su situación en el torneo Clausura 2022.

"Esta racha es complicada y viene un partido complicado, pero que mejor que venga porque este tipo de retos es de los que necesitamos. Al final creo que estoy tranquilo porque hemos tratado de formar un equipo competitivo, creo que lo logramos pero también tenemos nuestros límites", declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, el estratega de León consideró que este tipo de rachas malas son las que permiten crecer y aprender más, que cuando los resultados son buenos. Por otra parte, señaló que se ha preocupado para trabajar la parte mental y que las jugadoras no bajen el ánimo hasta que termine el Clausura 2022.

La Fiera femenil tiene una racha de 3 derrotas consecutivas

"Les he pedido que no bajen los brazos, que no nos abandonemos en estos momentos. Saber que está en nuestras manos con ese ímpetu, con esa alegría, con esa chispa que se logró una buena racha, retomarla y no caer en un precipicio. Eso es lo que más me dolería, no pelear hasta el final", mencionó Martínez Flores.

Por último, reconoció que el partido ante Rayadas de Monterrey el próximo domingo será muy complicado y que necesitarán hacer un juego perfecto, sobre todo por la ausencia de jugadoras seleccionadas. Pero aseguró que harán todo lo que se pueda para sacar un buen resultado de locales.

"La casa se defiende con todo lo que tengas, de esta manera tratar de equilibrar. Tenemos gente capaz, hay que trasladar lo que ellas son verdaderamente en los entrenamientos. Ojalá podamos llevar esto el domingo, esa personalidad, esa perseverancia", sentenció.