Liga MX Femenil: Afición de América exige que Sarah Luebbert se quede para siempre

México.- La euforia de la Liga MX Femenil se sigue dando en los equipos, en este caso fue el Club América con su jugadora Sarah Luebbert quien con sus grandes actuaciones en menos de un año ha podido conquistar los corazones de los fans quienes ahora exigen a la directiva que la aseguren para siempre ya que la jugadora americana solo está a préstamo con las Águilas hasta el termino del Clausura 2022.

El cariño por Luebbert queda confirmado en cada una de las publicaciones que el equipo azulcrema coloca en sus redes sociales y donde los fans no dudan en llenar de mensajes de apoyo y de solicitudes para Claudia Carrión para que haga todo lo posible para que la número 22 pueda quedarse por tiempo indefinido, esto pensando en que pueden convencer al equipo dueño de su carta para venderla.

Sarah Luebbert quien solo ha hecho su trabajo ha llenado los ojos de los miles de fans quienes vieron en ella a la jugadora ejemplo para las extranjeras que lleguen el equipo, además de que desde el primer partido que tuvo en la Liga MX Femenil demostró que estaba lista para demostrar su talento. Las redes sociales no tienen otros mensajes más que de apoyo y de esperanzas de que permanezca.

"Hagan lo posible por comprar a Sarah Luebbert, donde vamos a encontrar una jugadora como ella, con esa velocidad y con ese desborde", "Te voy a extrañar más que a mi ex. Ya estoy llorando", "Nunca te vayas Sarah", la realidad es que la decisión no la tiene el Club América si no el equipo al que pertenece la futbolista que es el Chicago Red Stars quien en este torneo la cedieron 6 meses más, contrato que culmina en verano.

Sarah Luebbert es de las jugadoras más queridas por la afición | Foto: Twitter Club América

El inicio de su llegada se tenían dudas pues fue presentada con mucha rapidez, incluso estuvo en un partido de Liga MX Femenil el mismo día que en las redes sociales se anunció su contratación, fue un 30 de agosto de 2021 ante Necaxa, luego jugó en el Clásico Capitalino en donde fue el partido que se ganó a la afición pero donde lamentablemente se lesionó y no apareció de nueva cuenta hasta la jornada 15.

En esta última campaña ha hecho mucho más que la temporada pasada ya que las lesiones le han permitido dar ese gran salto, ha sido titular en 10 de 11 partidos jugados, 857 minutos y ya 5 goles, su mejor marca goleadora desde su llegada. Ahora es una indiscutible del equipo y de las revelaciones de la Liga MX Femenil que podría captar el reconocimiento como la mejor extranjera en el primer año desde que las permitieron.