Liga MX Femenil: Afición de Cruz Azul responderá en el Estadio Olímpico Universitario

Ciudad de México.- La Máquina de Cruz Azul Femenil es el único equipo que no obtiene un recinto profesional como sede de sus partidos de local en la Liga MX Femenil. El reglamento señala que dos equipos no pueden jugar en un mismo estadio, situación por la cual no disputa sus encuentros en el Azteca, como el primer equipo.

Las instalaciones de La Noria permiten que las celestes puedan bautizar la Cancha 3 como su lienzo verde oficial para sus cotejos en casa, sin embargo son mínimas las posibilidades de observar a la afición cementera en la pequeña tribuna que se localiza en dicho predio.

Funciona para las jugadoras que están lesionadas y diversos trabajadores del Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul, inclusive jugadores del primer equipo llegan a mirar el partido, ellos los hacen en la pequeña caseta que está al fondo, principalmente los días que terminan la práctica de cara a sus duelos en la Capital.

Cruz Azul Femenil no firma un inmueble profesional y eso puede costar en el acoplo de los demás terrenos que funcionan para la Liga MX Femenil. Esta vez acudirá al Estadio Olímpico Universitario y hará valer la altura de la Ciudad de México para recuperar los puntos perdidos en estas últimas semanas de la fase regular.

Aunque conocieron la derrota frente a Chivas Femenil y América Femenil las dirigidas por Roberto Pérez saldrán al campo de Pumas Femenil en busca de tres puntos importantes, que irán dedicados a su público que asistirá al México 68 tras permitir el ingreso a los aficionados.

A pesar de vivir un comienzo irregular los admiradores de Cruz Azul responden en el graderío cuando es turno de visitar CU o el Estadio Azteca. La última vez que ocurrió de dicha forma acaeció en el torneo anterior contra América Femenil. Pese a caer 2-1 ante las águilas los fanáticos cementeros tuvieron un papel importante que elevó la confianza de las azules.

Para este compromiso se espera una buena cantidad de celestes en la tribuna, acto que las jugadoras de Cruz Azul Femenil buscarán respaldar con un triunfo. Se esperará la convocatoria por las siguientes horas, por ahora anunciaron tres casos positivos por Covid-19, sin confirmar la identidad de las personas contagiadas.

El encuentro de la fecha 7 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil empezará a las 12:00 horas (tiempo de México) 11:00 horas (tiempo de Culiacán). Pumas y Cruz Azul suman 7 puntos en la tabla general.

