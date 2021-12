Liga MX Femenil: Afición de Tigres Femenil se lanza contra la directiva con el mensaje #KattyNoSeVa

Nuevo León.- Este martes fue un día bueno y malo para Tigres en general, primero se anunció la contratación de Sebastián Córdova quien llegó procedente del Club América, pero todo cambió luego de que más tarde de reveló que en la transferencia se incluyó aun nombre más y era el de Katty Martínez quien pasaría a formar parte de América Femenil dejando a las Amazonas, esta noticia fue algo devastador para la afición norteña que desde el primer minuto se han manifestado con posible movimiento.

Desde que se dio a conocer la noticia, los fieles seguidores de "Katty Killer" se han manifestado enérgicamente y hasta han hecho tendencia el hashtag #KattyNoSeVa y #LasLeyendasNoSeTocan, incluso han llamado a una manifestación en las instalaciones de Tigres para pedir que reconsideren la opción y no hagan ese intercambio que les pasaría a afectar mucho más de lo que piensan.

Algunas cuentas han hecho un llamado a las 10:30 am de este miércoles en donde se les pide que lleven artículos de Katty Martínez pero sobre todo que sea una manifestación pacifica para evitar alboroto, asimismo piden evitar las groserías para dejar una buena impresión e intentar convencer a la directiva de que no haga el traspaso. Las redes sociales han estado llenas de mensajes en apoyo a que no se vaya ya que la consideran un elemento de gran importancia para Tigres Femenil.

Entre los diferentes mensajes muchos de ellos van dirigidos para la directiva en donde se les advierte que de hacer ese movimiento nunca le perdonarían hacer algo así, "Katty no te vayas, te necesitamos más que nunca, te necesitamos más de lo que te puedas imaginar, por favor, no te vayas", "No se entiende y jamás se entenderá tu decisión Tigres Femenil", "Directiva de Tigres, si haces eso no te lo perdono", son algunos de los mensajes que le han dejado a la directiva de los miles en redes.

Afición no quieren ver que su goleadora salga del equipo | Foto: Captura

Por ahora todo se trata de un rumor, pero de acuerdo con los movimientos del Club América Femenil este mismo martes podría haber algo de cierto, se han despedido ya varias jugadoras del club, unas en el ataque que no vieron minutos en el torneo o muy pocos y ahí podría haber ese espacio para la regiomontana para que busque un lugar en América para el Clausura 2022.

Entre las cosas que más le pesaría a la afición de Tigres con la posible salida de Katty Martínez a otro equipo de la Liga MX Femenil es que no podría llegar a los 100 goles con las Amazonas, hay que recordar que su racha fue cortada de forma brutal, en este Apertura 2021 se esperaba que llegara al centenar de goles pero un lesión la detuvo y no pudo recuperarse, ya que reapareció hasta la final y no tuvo opciones de gol y se quedó a solo 5 de la marca pero si su salida se da estaría dejando inconcluso su récord.

Por ahora el equipo felino ha salido de vacaciones ya que fueron las últimas junto a Rayadas en culminar el torneo, tendrán poco tiempo de descanso para ya en enero poder tener que volver a saltar al campo para el inicio del Clausura 2022. Las sorpresas pueden darse en los siguientes días para toda la Liga MX Femenil.