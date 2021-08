Liga MX Femenil: "Afición de Tigres es la No. 1 en el mundo"; Stefany Ferrer

Nuevo León, Monterrey.- El vigente Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil, comienza a ser histórico por ser el primero en contar con jugadoras extranjeras tras cuatro años de existencia de la campaña para mujeres, en el balompié de nuestro país.

Al momento son contadas las plantillas que ya vivieron el debut de sus refuerzos y en el arranque de certamen aún existen varios clubes que esperan con mucha ilusión el contar con sus jugadoras no nacidas en México, dentro de la oncena titular, Tigres Femenil es una de ellas.

Las felinas se mantienen con paso perfecto después de un mes de actividades. Pese a contar con maravillosas jugadoras que buscan el tricampeonato la mentalidad del técnico, Roberto Medina, es darle una nueva mirada a su nivel contando con el talento extranjero, y que mejor que el tener en compañía una nueva elemento con todo un estilo del "Joga Bonito".

La brasileña, Stefany Ferrer, fue contratada por parte de la directiva auriazul para hacer labores defensivas y ofensivas al ser una habilidosa mediocampista a sus 23 años. Aunque no ha debutado en el futbol profesional, Tigres Femenil apostó por ella, y en los próximos días viviría su sueño de jugar en el máximo circuito, en el equipo que ella soñó reforzar, algún día.

Stefany Ferrer reconoce el Universitario

Twitter Stefany Ferrer van Ginkel

Mientras se acopla a la altura de la Sultana del Norte, Stefany Ferrer estuvo en los dos pasados partidos que ostentó su combinado en el Estadio Universitario, recibiendo a las Cañoneras de Mazatlán y Centellas de Necaxa. Así como quedó sorprendida por el juego colectivo de las chicas también recibió todo un asombro, por el impresionante apoyo y aliento que su afición les otorga desde la tribuna.

"Lo que me sorprendió fue la afición, es la número 1 de todo México y en el mundo. Jugar en un estadio y que se pueda escuchar a los fanáticos es una experiencia que me entusiama, no paraba de sonreír, porque nunca creí que fuera cierto que en un partido femenil la gente sea muy unida al equipo", dijo en entrevista para la Liga MX Femenil.

Tigres Femenil previo a la final

Jam media

"La liga mexicana está creciendo muy alto, algo así nunca lo había visto ni en España ni en los Estados Unidos. Jugar junto a una afición tan grande motiva bastante a una como futbolista", añadió Stefany Ferrer previo al partido entre Tigres Femenil vs Atlético de San Luis Femenil.