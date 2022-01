Liga MX Femenil: Afición explota contra televisora por transmitir en partes el Puebla vs Toluca

México.- Si bien la Liga MX Femenil ha crecido de manera increíble, siendo reconocida a nivel mundial, logrando que se hable de ella, pero este fin de semana se volvió a vivir un momento bochornoso para el circuito rosa y es que uno de los partidos programados para este domingo comenzó a jugarse sin que su transmisión se pudiera ver en la televisión ya que el evento previo aún no culminaba y le dieron prioridad a ello dejando a los aficionados esperando más de media hora poder sintonizar bien la señal.

Esto ocurrió en el Puebla vs Toluca que se comenzó a jugar en punto de las 12:00 pm pero justo cuando el partido debía iniciar, TVC Deportes quien es la televisora encargada de emitir la señal como local de la Franja para la Liga MX Femenil anunció en sus redes sociales que iban a alargar la transmisión de un juego de basquetbol ya que dicho duelo se iba a tiempos extra. Esto de inmediato causó molestia en los aficionados que estaban esperando ver el duelo, como tambien en el equipo de Puebla que solo le quedó hacer bromas en redes sociales sobre lo sucedido.

Luego de casi media hora, cuando culminó el deportes que estaba deteniendo el partido de la Liga MX Femenil, se enlazó con la señal desde el Estadio Cuauhtémoc en donde los fans no pudieron ver algunos de los goles ya que les fue imposible. De inmediato los comentarios se fueron contra la televisora ya que aseguran que no es la primera vez que sucede algo así, por lo que piden a Puebla y a la Liga MX Femenil que ya no le den los derechos de transmisión a TVC Deportes.

Leer más: Liga MX: Desde Portugal llega Jhon Murillo para reforzar a Atlético de San Luis

"Ya quítenles las transmisiones, además siempre son malas, mucho mejor las que transmiten en la Sub-20 por franja play", "Deberían de sacar ya a TVC Deportes que no es la primera vez", "Siempre es lo mismo con ustedes, todo a medias", "Y deberían cambiar de televisora o transmitan ustedes aún que sea por Facebook, cada vez están peor", fueron algunos de los comentarios que se han dado.

Puebla Femenil hizo algunas bromas con la situación para ocultar un poco la molestia de no ver su partido | Foto: Captura

Actualmente esta televisora tiene los derechos de dos equipos, Puebla y Atlas. La realidad es que por ahora los clubes no le han tomado la seriedad total a las transmisiones de sus diferentes categorías o al menos en la Liga MX Femenil que es la rama femenil profesional en México. Las emisiones las tienen solo unas cuentas televisoras que al tener tantos equipos y con horarios tan complicados en muchos de los casos se llegan a perder las transmisiones o deben elegir que partido pasaran.

En México las televisoras que cubren el futbol femenil son, TVP, TUDN, Fox Sports y TVC Deportes, aunque no todas se han llevado los aplausos ya que en más de una ocasión han cometido errores que los aficionados les han hecho ver como la última idea de TUDN en donde juntaron hasta 3 partidos en una misma señal para mostrar los más interesante de cada duelo, pero no funcionó y solo una ocasión se usó ese modelo.

De acuerdo con Mikel Arriola, presidente de la Liga MX los equipos de la Liga MX Femenil van en un camino de mejora y uno de las cosas en las que se busca trabajar es en la unificación de los derechos transmisión para evitar situaciones como estas, aunque por el momento se ha quedado solo en palabras y no hay movimientos seguros para esa modificación en un corto plazo.