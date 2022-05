Liga MX Femenil: Afición pide a Nelly Simón como Directora Deportiva de Chivas Varonil

México.- La afición de Chivas sigue muy contenta luego de que el equipo femenil se coronara en el Clausura 2022 que han llegado al punto de mandar mensajes muy claros a la directiva, especialmente a Amaury Vergara y es que se sustituya a Ricardo Peláez del cargo de director deportivo para que lo tome Nelly Simón quien actualmente lo hace en el equipo femenil y la petición cada vez crece más en redes sociales.

Desde este lunes que Nelly Simón comenzó a compartir algunas publicaciones en sus redes los aficionados han sido directos al pedir que sea ella quien se encargue del equipo varonil ya que consideran que hace mucho mejor su trabajo y le podría ayudar al equipo a encontrar esa grandeza que las mujeres ahora pueden presumir. Cada vez son más los mensajes pidiendo la consideren para el cargo.

"¿Acaso serás la primera mujer en el futbol mexicano en tener un puesto directivo?", "Felicidades, enséñale cómo se trabaja en silencio a Ricardo Peláez, sin mucho hablar y demostrando con títulos de los que prometió hablar cuando llegó", "Con todo respeto ya debería quitarle la silla a Peláez o darle clases, muy buen trabajo". "Muchas felicidades Nelly Simón por tu éxito, deberías tomar la dirección deportiva del equipo varonil", y así muchos mensajes más.

Nelly Simón festejando el título con Chivas | Foto: Captura

Curiosamente Nelly Simón al inicio de su gestión en Chivas no fue muy bien recibida pues llegaba de la televisión y con un pasado abiertamente americanista lo que no agradó mucho a los chivahermanos. Luego el trabajo poco a poco comenzó a hablar por ella. En su labor el equipo ha llegado a 2 finales de las cuales ya ganó una, tiene a muchas de las mejores de las jugadoras lo que le da un plus a su trabajo.

Incluso fue gracias a ella que se incursionó el tema de la Fuerzas Básica tanto en Chivas como en la Liga MX Femenil con la creación de las mismas y siendo una de las principales personas que apostaron con la Liga MX Femenil Sub-17. De momento la solicitud de los aficionados es solo eso y a menos que el dueño del rebaño no haga cambios las cosas seguirán igual en el equipo.