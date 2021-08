Liga MX Femenil: Aficionados de tigres son sacados del volcán por grito homofóbico.

Los aficionados mexicanos siguen sin entender el gran problema que pueden generar a la Federación Mexicana de Futbol el tan famoso grito homofóbico, y este lunes se volvió a hacer presente durante el partido de Tigres ante Toluca de la séptima jornada del torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil.

Por medio de un comunicado, la Liga MX Femenil dijo que dos personas fueron retiradas del Estadio Universitario a través de la Coordinadora y el personal de seguridad y operación aplicó el protocolo preventivo contra actos discriminatorios.

Mientras corría el minuto 80 se presentó en las tribunas del estadio el grito discriminatorio, por parte de un par de aficionados, a miembros del Cuerpo Técnico, por lo que entró en operación el protocolo de la Liga MX.

“El sonido local llamó a los aficionados a evitar el grito, el cual no volvió a aparecer en el desarrollo del partido. No fue necesaria la detención del encuentro, debido a que el grito no se volvió a presentar.

La Coordinadora de la LIGA BBVA MX, apoyada por el personal de seguridad pública y privada, detectaron a dos personas realizando el grito discriminatorio, por lo que fueron retiradas del Estadio Universitario. A lo largo del partido el sonido local llamó repetidamente a los aficionados a evitar dichos actos”, se lee en el comunicado.

Jugadoras de los Tigres celebrando un gol ante Toluca/Jam Media

Además en el mismo comunicado la Liga MX Femenil aseguró que continúa comprometida con la prevención, vigilancia y aplicación del protocolo preventivo para evitar que actos discriminatorios sucedan en los diferentes estadios de las ligas, promoviendo un entorno sano, familiar e incluyente.

Esta no es la primera ocasión en que se utiliza el protocolo de la liga sobre conducta discriminatoria, pues en el partido de Santos ante Cruz Azul también en la séptima jornada del torneo Grita México A21 de la Liga MX Femenil una persona tuvo que ser retirada debido al grito homofóbico.